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Belgium vs Egypt

Traducido por

Bélgica-Egipto EN DIRECTO: Lukaku se queda fuera, mientras De Bruyne y De Ketelaere juegan contra Salah

Belgium vs Egipto
Belgium
Egipto
World Cup

Seguimos en directo el debut en el Mundial 2026 de los Diavoli Rossi y los Faraoni.

Bélgica debutará en el Mundial 2026 ante Egipto en el Seattle Stadium, en un encuentro del Grupo G que ya es clave para ambas selecciones. Los Diablos Rojos de Rudi García buscan una victoria que los afiance como líderes del grupo, mientras los Faraones aspiran a hacer historia.

Bélgica llega tras una exitosa renovación: Kevin De Bruyne lidera el mediocampo y Jeremy Doku, definido por Toby Alderweireld como «fútbol en estado puro», amenaza por banda con su velocidad y regate.

Egipto responde con su gran arma: Mohamed Salah. Para la estrella del Liverpool este puede ser su último Mundial, y busca dejar huella. Tras la decepción de 2018 y la ausencia en 2022, el astro del Liverpool busca su momento decisivo.

Hossam Hassan ha construido un equipo sólido, ordenado atrás y listo para contraatacar con Salah y Omar Marmoush.

García debe equilibrar el ímpetu ofensivo sin exponer a su defensa. Un duelo entre la fantasía belga y la solidez egipcia que se antoja táctico e intenso.



  • LAS ALINEACIONES OFICIALES

    BÉLGICA (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Mechele, Ngoy, Meunier; Onana, Tielemans; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Entrenador: Rudi García.

    EGIPTO (3-4-1-2): Shoubir; Hany, Ibrahim, Fathy, Fatouh; Lasheen, Attia; Salah, Ashour, Zico, Marmoush. Entrenador: Hassan.

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  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    El partido comenzará a las 21:00.

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