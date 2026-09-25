AFP
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Bélgica arruina el regreso de Mancini a Italia con una victoria por 2-0 en la Liga de Naciones
Desastroso comienzo del segundo acto de Mancini
El regreso de Mancini al banquillo de Italia debía señalar un nuevo amanecer para la selección nacional, pero en cambio supuso un serio baño de realidad en el Stadio Olimpico. En su primer partido al mando desde su abrupta salida en 2023, Mancini se encontró con una plantilla mermada por ausencias importantes. Alessandro Bastoni no estaba disponible por sanción, mientras que piezas clave como Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo y Bryan Cristante eran baja por lesión.
Bélgica, que también iniciaba una nueva era bajo la dirección del excentrocampista del AC Milan Mark van Bommel, llegó a Roma sin varias de sus propias estrellas. Las lesiones de Leandro Trossard, Jeremy Doku y Andre Onana hicieron que Bélgica estuviera lejos de contar con todos sus efectivos, aunque mantenía mucho sabor de la Serie A en su once inicial. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne y Diego Moreira, entre otros, tenían la tarea de aportar la chispa creativa, y se asentaron en el partido mucho más rápido que los locales.
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Godts golpea mientras se acumulan los errores defensivos de Italia
Italia dejó destellos prometedores en el arranque del partido, con Gianluigi Donnarumma entrando pronto en acción para hacer una gran parada con una mano al disparo cruzado de Charles De Ketelaere a los siete minutos. En la otra portería, Francesco Pio Esposito estrelló el balón en la base del poste tras un inteligente pase bombeado de Nicolo Barella, aunque finalmente al delantero le señalaron fuera de juego. Moise Kean también puso a prueba al portero belga con un disparo lejano, pero el impulso inicial de los locales se vio frenado en el minuto 20, cuando un error defensivo regaló a Bélgica el gol inicial. El debutante Alessandro Romano vio cómo interceptaban un pase errado, lo que permitió a Kevin De Bruyne filtrar un balón medido para que Mika Godts definiera.
Donnarumma tuvo que ofrecer su mejor versión para mantener a Italia en el partido a medida que avanzaba la primera parte. El portero italiano firmó una espectacular doble parada para evitar los goles de De Ketelaere y Nicolas Raskin después de que Diego Coppola perdiera la posesión con facilidad. Después completó su actuación con una increíble parada de reflejos a un cabezazo de Godts que parecía destinado al fondo de la red.
Lukebakio dobla la ventaja contra el desarrollo del juego
La segunda parte comenzó con una Italia mucho más intensa, rozando el empate a los pocos segundos de la reanudación, cuando Senne Lammens salvó de forma brillante una volea a bocajarro de Moise Kean tras un centro de Nicolo Cambiaghi. El guardameta belga volvió a intervenir poco después para negar el gol a Francesco Pio Esposito en el primer palo, mientras la Azzurra empezaba a encerrar a su rival. Sin embargo, justo cuando la inercia se había inclinado claramente del lado de Italia, Bélgica asestó un golpe letal al contraataque en el minuto 69. Dodi Lukebakio recogió el balón en su propio campo, superó al centro del campo italiano y se perfiló hacia dentro antes de colocar un preciso disparo con la izquierda a la escuadra inferior del palo largo desde fuera del área.
El gol acabó prácticamente con el partido y silenció al público de Roma, que había estado empujando a su equipo durante una fase de presión sostenida. Mancini respondió introduciendo piernas frescas y concediendo los debuts internacionales a Momo Zoma e Issa Doumbia, pero los cambios tácticos no lograron descomponer a una disciplinada defensa belga.
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Frustración final para Italia por culpa del palo
Italia se negó a rendirse y generó varias ocasiones para encontrar el camino de vuelta al partido en los compases finales. Davide Frattesi estuvo a centímetros de conectar un córner de Daniel Maldini, mientras que Riccardo Calafiori vio cómo un potente disparo se marchaba rozando el poste. El momento más frustrante para los locales llegó en los últimos minutos, cuando un córner cayó en el segundo palo para Giorgio Scalvini. El defensa parecía tener asegurado el gol desde unos pocos metros, pero su potente remate golpeó la parte inferior del larguero y salió despedido. Fue un momento que resumió la noche de Italia: mucho esfuerzo, pero sin la pegada necesaria a este nivel.
Italia está encuadrada en el Grupo A1 de la UEFA Nations League y viajará para enfrentarse a Turkiye el lunes en su próximo partido. Los turcos también llegan tras una derrota en casa, después de caer 0-1 ante Francia por un gol de Kylian Mbappe.
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