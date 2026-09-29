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Jose Peseiro - جوزيه بيسيروKooora.com
Loai Mohamed
Traducido por

Beçiro en entrevista con Kooora (1/2): esta es la verdadera diferencia entre el Al-Ahly y el Zamalek, y una única razón detrás del bajón de nivel de Zizo

J. Peseiro
Al Ahly SC
Zamalek SC
Al Ula
Zizo
Portugal
Egipto
Arabia Saudita

Habría cosechado un gran éxito si hubiera continuado en el Al Ahly y me sentí decepcionado tras mi salida del Zamalek

Esta es la razón por la que el Al Ahly domina y el Zamalek sufre en la Liga de Campeones de África

Los «equilibrios» me agotaron en el Zamalek y la salida de Zizo afectó a mi trayectoria con el club

Me privaron de la Liga Roshn con una «decisión injusta»: esperen al Al-Ula entre los grandes de Arabia Saudí

El portugués José Peseiro cuenta con una larga trayectoria como entrenador que lo ha llevado a distintas etapas en Europa, África y Asia, pero conserva una relación especial con el fútbol egipcio y el saudí, después de haber vivido más de una experiencia con clubes y selecciones de ambos países.

Peseiro regresa actualmente al escenario saudí por la puerta del Al-Ula, al que dirige en la Primera División, con el objetivo de ascender a la Liga Roshn de profesionales entre sus prioridades, y después convertir al equipo en uno de los grandes que compitan por el título en un futuro cercano.

Peseiro ya vivió dos breves experiencias con los dos grandes del fútbol egipcio: dirigió al Al Ahly entre octubre de 2015 y enero de 2016, cuando pidió marcharse para entrenar al Oporto portugués, antes de regresar a la liga egipcia cerca de una década después para tomar las riendas del Zamalek entre febrero y mayo de 2025, en una experiencia que estuvo llena de acontecimientos emocionantes a pesar de su corta duración.

Entre ambas experiencias, el entrenador portugués pasó por varias etapas destacadas, entre ellas el Oporto, el Sporting de Lisboa y el Braga en su país, Portugal, además de dirigir a la selección de Nigeria, a la que llevó a la final de la Copa Africana de Naciones 2023.

En la primera parte de su entrevista con Kooora, Peseiro habla de sus dos experiencias con el Al Ahly y el Zamalek, y revela la diferencia que percibió entre ambos clubes a nivel institucional e interno, además de abordar las razones que, a su juicio, están detrás de la diferencia de resultados de ambos equipos en la Liga de Campeones de África a lo largo de los años, y habla de las circunstancias de su trabajo con el Zamalek y de las decisiones que le impusieron lidiar con lo que describió como los «equilibrios» dentro del club.

El entrenador portugués también aborda el traspaso de Ahmed Sayed «Zizo» del Zamalek al Al Ahly, y el efecto de ello sobre su equipo en aquella etapa. Este es el texto de la entrevista:

  • AlUla tiene un proyecto claro, pero los proyectos nuevos suelen enfrentarse a presiones para lograr resultados rápidos. ¿Cómo equilibras la construcción de un equipo para el futuro con las exigencias del éxito inmediato?

    En el fútbol moderno, y especialmente en Arabia Saudí, no hay tiempo sin resultados. En Al-Ula, el proyecto es ambicioso y trasciende los límites del terreno de juego, para abarcar también la cultura y la organización. Nuestro enfoque para lograr este equilibrio se centra en la organización y la eficiencia.

    La temporada pasada estuvimos muy cerca de conseguir el ascenso a la Liga Profesional Saudí. Y mientras sumábamos sobre el terreno de juego los puntos necesarios para garantizar el ascenso, se nos descontaron 3 puntos administrativamente, en una decisión enormemente injusta. Con la dirección y la estructura organizativa que tenemos, y con la calidad de los jugadores que integran nuestra plantilla, tenemos plena confianza en ganar el título esta temporada.

  • ¿Crees que Al-Ula puede convertirse en el futuro en uno de los clubes que compitan por el título de la Liga Profesional Saudí?

    Sin duda. Y esa es precisamente la razón que me llevó a aceptar el desafío de entrenar en la Primera División saudí. Al Ula se está construyendo para ser una historia de éxito. No queremos ser un equipo que promete mucho y luego desaparece; al contrario, buscamos la estabilidad. El camino exige paciencia, pero la organización que veo aquí es de primer nivel.

  • Si te concedieran un presupuesto ilimitado y la libertad de fichar a un solo jugador para que fuera la imagen del proyecto de AlUla, ¿a quién elegirías?

    Estoy muy contento con los jugadores que forman mi equipo. Ya hemos tomado nuestras decisiones. Y desde ese momento, nuestros jugadores son los mejores.

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    Pasamos a Egipto. Como uno de los pocos entrenadores que ha dirigido al Al Ahly y al Zamalek, ¿cuál es la verdadera diferencia entre ambos clubes entre bastidores, más allá de la imagen que conocen los aficionados?

    El Al Ahly se distingue por su estabilidad institucional y una estructura muy clara para la toma de decisiones, lo que permite operaciones más fluidas. En cambio, el Zamalek es un club movido por unos sentimientos y una pasión enormes, lo que crea un entorno más volátil.

    Son dos fuerzas diferentes: una se basa en el método, y la otra en la implicación emocional de su afición. Fue un honor para mí dirigir a los dos clubes más grandes de África.

  • ¿Sientes que tus experiencias con el Al Ahly y el Zamalek no tuvieron el tiempo suficiente para ser juzgadas de forma justa, y hubo circunstancias que hicieron que ambos proyectos fueran más difíciles de lo que esperabas?

    He mencionado en varias ocasiones que no debí marcharme del Ahly cuando el Oporto me llamó para convertirme en su entrenador. Habría logrado un gran éxito, no me cabe ninguna duda, porque teníamos un equipo magnífico y, en mi opinión, era el mejor equipo de África en aquel momento.

    En el Zamalek, me enfrenté a varias circunstancias que entorpecieron mi trabajo. No obstante, logré llevar al equipo a clasificarse para la final de la Copa de Egipto, que después ganó. Me sentí decepcionado por no haber sido yo quien disputara la final.

  • Desde tu punto de vista, ¿por qué ha sufrido el Zamalek en general en la Liga de Campeones de África, mientras que su eterno rival, el Al Ahly, ha dominado la competición durante años?

    La respuesta reside en la continuidad. Para triunfar a nivel continental, necesitas una estructura que proteja el trabajo del entrenador y mantenga la estabilidad del bloque del equipo. Y el Al-Ahly ha logrado alcanzar esa estabilidad de forma más eficaz.

  • Si recibieras una nueva oferta del Al-Ahly o del Zamalek, ¿podrías regresar?

    Soy parte de un proyecto enorme, y de un gran desafío que me entusiasma, me motiva y me inspira. No pienso en mi futuro, solo me concentro en mi trabajo diario con el Al-Ula.

  • ¿Cuál fue la decisión más difícil que tomaste durante tu etapa en el Zamalek y cuyos motivos los aficionados nunca llegaron a conocer del todo?

    Las decisiones más complejas tienen que ver, por lo general, con la gestión de los equilibrios internos y con la necesidad de proteger al grupo de las influencias externas. El entrenador debe mantenerse fiel a sus principios tácticos y disciplinarios, incluso cuando esa no sea la solución más popular a corto plazo.

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    Fui el último entrenador que dirigió a Zizo en el Zamalek antes de su traspaso al Al Ahly. ¿Crees que se equivocó al fichar por ellos, y por qué ha bajado su nivel?

    El fichaje entre los dos mayores rivales de un país como Egipto impone una enorme presión psicológica. Zizo es un jugador profesional y muy especial, pero el rendimiento deportivo está intrínsecamente ligado al estado psicológico. Y cuando se ve afectada la estabilidad psicológica, eso acaba reflejándose en el rendimiento del jugador dentro del campo.

    Sé que la pérdida de Zizo, en el momento en que se produjo, en la víspera del partido ante el Stellenbosch en los cuartos de final de la Copa de la Confederación, influyó de manera decisiva en el resultado de aquel encuentro, y también en mi trayectoria con el Zamalek.