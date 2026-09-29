Habría cosechado un gran éxito si hubiera continuado en el Al Ahly y me sentí decepcionado tras mi salida del Zamalek

Esta es la razón por la que el Al Ahly domina y el Zamalek sufre en la Liga de Campeones de África

Los «equilibrios» me agotaron en el Zamalek y la salida de Zizo afectó a mi trayectoria con el club

Me privaron de la Liga Roshn con una «decisión injusta»: esperen al Al-Ula entre los grandes de Arabia Saudí

El portugués José Peseiro cuenta con una larga trayectoria como entrenador que lo ha llevado a distintas etapas en Europa, África y Asia, pero conserva una relación especial con el fútbol egipcio y el saudí, después de haber vivido más de una experiencia con clubes y selecciones de ambos países.

Peseiro regresa actualmente al escenario saudí por la puerta del Al-Ula, al que dirige en la Primera División, con el objetivo de ascender a la Liga Roshn de profesionales entre sus prioridades, y después convertir al equipo en uno de los grandes que compitan por el título en un futuro cercano.

Peseiro ya vivió dos breves experiencias con los dos grandes del fútbol egipcio: dirigió al Al Ahly entre octubre de 2015 y enero de 2016, cuando pidió marcharse para entrenar al Oporto portugués, antes de regresar a la liga egipcia cerca de una década después para tomar las riendas del Zamalek entre febrero y mayo de 2025, en una experiencia que estuvo llena de acontecimientos emocionantes a pesar de su corta duración.

Entre ambas experiencias, el entrenador portugués pasó por varias etapas destacadas, entre ellas el Oporto, el Sporting de Lisboa y el Braga en su país, Portugal, además de dirigir a la selección de Nigeria, a la que llevó a la final de la Copa Africana de Naciones 2023.

En la primera parte de su entrevista con Kooora, Peseiro habla de sus dos experiencias con el Al Ahly y el Zamalek, y revela la diferencia que percibió entre ambos clubes a nivel institucional e interno, además de abordar las razones que, a su juicio, están detrás de la diferencia de resultados de ambos equipos en la Liga de Campeones de África a lo largo de los años, y habla de las circunstancias de su trabajo con el Zamalek y de las decisiones que le impusieron lidiar con lo que describió como los «equilibrios» dentro del club.

El entrenador portugués también aborda el traspaso de Ahmed Sayed «Zizo» del Zamalek al Al Ahly, y el efecto de ello sobre su equipo en aquella etapa. Este es el texto de la entrevista: