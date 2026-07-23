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Bayern Múnich y PSG deben pagar 50 millones de euros, pues Atalanta piensa vender a su estrella del Mundial
El Atalanta fija una valoración elevada
El Atalanta quiere sacar provecho del traspaso de su mediapunta De Ketelaere, por el que pide 50 millones de euros (43 millones de libras/57 millones de dólares), ante el interés del Bayern y el PSG, según el Corriere Bergamo. El internacional belga brilló en el Mundial 2026 con tres goles: un doblete a Estados Unidos y el único tanto encajado por la futura campeona, España. Tras el fracaso de las negociaciones sobre el posible fichaje de Ederson por el Manchester United, De Ketelaere se ha convertido en la principal opción de «La Dea» para recaudar fondos.
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Los grandes clubes europeos muestran interés
El creciente interés por De Ketelaere se debe a su gran momento de forma y a su versatilidad en ataque. El Bayern ya ha hecho una consulta oficial, y varios clubes de la Premier League se preparan para pujar. El PSG lo ve como alternativa a Akliouche, y a Luis Enrique le atrae su capacidad para actuar como extremo derecho, «falso nueve» o centrocampista ofensivo.
Sarri estudia una reorganización táctica
Las cualidades de De Ketelaere han marcado los experimentos tácticos del nuevo entrenador del Atalanta, Maurizio Sarri, que prueba un 4-2-3-1 junto a su preferido 4-3-3. En la liga, Sarri lo usará como comodín en el área: un extremo goleador que corta hacia dentro o un segundo punta que impulsa el ataque detrás del delantero.
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Las decisiones cruciales de la pretemporada penden de un hilo.
El Atalanta seguirá afinando su plantilla en la pretemporada, mientras espera el regreso de sus internacionales tras el Mundial. La directiva quiere cerrar el fichaje de De Ketelaere antes de centrarse en la competición. La Dea debutará en la Serie A 2026-27 contra el Sassuolo el domingo 23 de agosto, una prueba inmediata de su profundidad táctica.
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