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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Bayern Múnich y PSG deben pagar 50 millones de euros, pues Atalanta piensa vender a su estrella del Mundial

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El Atalanta quiere sacar provecho de Charles De Ketelaere tras sus destacadas actuaciones en el Mundial, y Bayern de Múnich y París Saint-Germain ya mostraron interés. El club de la Serie A lo valora en 50 millones de euros, y los grandes de Europa se preparan para ficharlo en verano.

  • El Atalanta fija una valoración elevada

    El Atalanta quiere sacar provecho del traspaso de su mediapunta De Ketelaere, por el que pide 50 millones de euros (43 millones de libras/57 millones de dólares), ante el interés del Bayern y el PSG, según el Corriere Bergamo. El internacional belga brilló en el Mundial 2026 con tres goles: un doblete a Estados Unidos y el único tanto encajado por la futura campeona, España. Tras el fracaso de las negociaciones sobre el posible fichaje de Ederson por el Manchester United, De Ketelaere se ha convertido en la principal opción de «La Dea» para recaudar fondos.


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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Los grandes clubes europeos muestran interés

    El creciente interés por De Ketelaere se debe a su gran momento de forma y a su versatilidad en ataque. El Bayern ya ha hecho una consulta oficial, y varios clubes de la Premier League se preparan para pujar. El PSG lo ve como alternativa a Akliouche, y a Luis Enrique le atrae su capacidad para actuar como extremo derecho, «falso nueve» o centrocampista ofensivo.

  • Sarri estudia una reorganización táctica

    Las cualidades de De Ketelaere han marcado los experimentos tácticos del nuevo entrenador del Atalanta, Maurizio Sarri, que prueba un 4-2-3-1 junto a su preferido 4-3-3. En la liga, Sarri lo usará como comodín en el área: un extremo goleador que corta hacia dentro o un segundo punta que impulsa el ataque detrás del delantero.

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  • imago-sport-1080329125.jpgIPA Sport

    Las decisiones cruciales de la pretemporada penden de un hilo.

    El Atalanta seguirá afinando su plantilla en la pretemporada, mientras espera el regreso de sus internacionales tras el Mundial. La directiva quiere cerrar el fichaje de De Ketelaere antes de centrarse en la competición. La Dea debutará en la Serie A 2026-27 contra el Sassuolo el domingo 23 de agosto, una prueba inmediata de su profundidad táctica.