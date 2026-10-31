La primera ocasión es para el Bayern de Múnich, con un zurdazo tremendo de Olise que se estrella contra el poste. El Dortmund no se queda de brazos cruzados, impulsado por la revelación Chukwuemeka (ex del Chelsea, seguido en el pasado por el Milan), que dispara dos veces y se encuentra en ambas con el rechazo de la defensa. El partido está más equilibrado de lo previsto: Urbig tiene que dar lo mejor de sí para detener a Bellingham, que lo intenta con un derechazo desde fuera del área. En el otro lado, Saibari se planta ante Kobel, pero el portero le gana el duelo. Las malas noticias para el Bayern empiezan ahí: en dos minutos, el equipo dirigido por Aaron Danks, ayudante de Kompany, pierde por lesión a Saibari (entra Brown) y a Gnabry (sustituido por Stanisic). Pero en el minuto 35 encuentra un motivo para sonreír: el VAR anula por fuera de juego de Chukwuemeka el que habría sido el primer gol de Bellingham en la Bundesliga tras una locura de la pareja Kim-Pimentano. Del posible 0-1 al 1-0: Laimer se planta ante Kobel y logra batirlo en su segundo intento, ante el que el portero nada puede hacer. El Dortmund no se rinde y Bellingham roza el empate inmediato tras una jugada espectacular en el centro del campo, con una pisada para deshacerse de Pavlovic.