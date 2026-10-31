El gran partido del Allianz Arena entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund termina 2-2. El duelo entre los dos primeros de la clasificación no tiene ganador y confirma las virtudes y los puntos débiles de dos equipos que nunca se rinden, pero que tampoco son apisonadoras. Un punto que mueve una clasificación en la que hay cinco equipos separados por tres puntos: el Friburgo está a dos; el Werder Bremen y el Leipzig, a tres.
Bayern Múnich-Borussia Dortmund 2-2: Fabio Silva empata en el minuto 89 y Kane falla un penalti
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DOS LESIONES Y LUEGO LAIMER ABRE EL MARCADOR
La primera ocasión es para el Bayern de Múnich, con un zurdazo tremendo de Olise que se estrella contra el poste. El Dortmund no se queda de brazos cruzados, impulsado por la revelación Chukwuemeka (ex del Chelsea, seguido en el pasado por el Milan), que dispara dos veces y se encuentra en ambas con el rechazo de la defensa. El partido está más equilibrado de lo previsto: Urbig tiene que dar lo mejor de sí para detener a Bellingham, que lo intenta con un derechazo desde fuera del área. En el otro lado, Saibari se planta ante Kobel, pero el portero le gana el duelo. Las malas noticias para el Bayern empiezan ahí: en dos minutos, el equipo dirigido por Aaron Danks, ayudante de Kompany, pierde por lesión a Saibari (entra Brown) y a Gnabry (sustituido por Stanisic). Pero en el minuto 35 encuentra un motivo para sonreír: el VAR anula por fuera de juego de Chukwuemeka el que habría sido el primer gol de Bellingham en la Bundesliga tras una locura de la pareja Kim-Pimentano. Del posible 0-1 al 1-0: Laimer se planta ante Kobel y logra batirlo en su segundo intento, ante el que el portero nada puede hacer. El Dortmund no se rinde y Bellingham roza el empate inmediato tras una jugada espectacular en el centro del campo, con una pisada para deshacerse de Pavlovic.
GOLES Y ERRORES
La segunda parte comienza con otra ocasión de Laimer, frenado por Kobel, y con el Bayern pisando el acelerador. La oportunidad de ponerse 2-0 llega en el minuto 57, cuando Kane, que antes del partido celebró la conquista del Balón de Oro con todo el estadio, estrella en el larguero el penalti señalado por una mano de Nmecha dentro del área. También aquí hay un giro de guion al estilo Sliding Doors: del posible 2-0 se pasa al 1-1, con Schlotterbeck anticipándose a Olise y cediendo el balón a Nmecha, que asiste a Guirassy para que fusile a Urbig. Pero el Bayern se mantiene firme y vuelve a ponerse por delante gracias a Upamecano, que empuja a la red una asistencia de Kane. El inglés también roza el tercero con un disparo de derecha desde la frontal que se marcha por muy poco a la izquierda de Kobel. En el tramo final, Fabio Viera marca el 2-2 y deja helado al Allianz Arena. La última ocasión es de Karl, que golpea el larguero. El partido acaba 2-2 y la Bundesliga está más abierta que nunca.
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