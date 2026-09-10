Bayern de Múnich, sobre Kaio Jorge: el porcentaje para la Juventus y el arrepentimiento al estilo Huijsen

El nombre de Kaio Jorge vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. Según informó el periodista Ekrem Konur en Fussball.news, el Bayern de Múnich habría enviado a sus propios ojeadores a Brasil para seguir de cerca al delantero del Cruzeiro, ex de la Juventus. El jugador de 24 años es valorado, entre otros perfiles, como una posible alternativa de futuro a Harry Kane, referencia ofensiva indiscutible del conjunto bávaro. Lo que más convence son sobre todo los números de esta temporada: 16 goles y 2 asistencias en 38 partidos esta campaña.
No solo el Bayern sigue la pista del ex de la Juventus. También el Bayer Leverkusen habría enviado ojeadores a Brasil, mientras que Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan y Fiorentina estarían monitorizando la situación. En particular, el Benfica estaría especialmente interesado y podría intentar iniciar una negociación ya en el mercado de enero.