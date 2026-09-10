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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Bayern de Múnich, sobre Kaio Jorge: el porcentaje para la Juventus y el arrepentimiento al estilo Huijsen

Kaio Jorge
Fichajes
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Bayern Múnich

El delantero brasileño, en la Juventus de 2021 a 2023, está firmando una gran temporada con el Cruzeiro y atrae la atención de algunos grandes clubes

El nombre de Kaio Jorge vuelve a sonar con fuerza en el mercado europeo. Según informó el periodista Ekrem Konur en Fussball.news, el Bayern de Múnich habría enviado a sus propios ojeadores a Brasil para seguir de cerca al delantero del Cruzeiro, ex de la Juventus. El jugador de 24 años es valorado, entre otros perfiles, como una posible alternativa de futuro a Harry Kane, referencia ofensiva indiscutible del conjunto bávaro. Lo que más convence son sobre todo los números de esta temporada: 16 goles y 2 asistencias en 38 partidos esta campaña.


No solo el Bayern sigue la pista del ex de la Juventus. También el Bayer Leverkusen habría enviado ojeadores a Brasil, mientras que Benfica, Aston Villa, Nottingham Forest, Milan y Fiorentina estarían monitorizando la situación. En particular, el Benfica estaría especialmente interesado y podría intentar iniciar una negociación ya en el mercado de enero.


  • LA VALORACIÓN

    Sin embargo, el Cruzeiro parte de una tasación importante, según informa Tuttosport. El delantero, vinculado al club hasta 2030, podría ser traspasado por una cifra de entre 40 y 45 millones de euros. En verano, el Zenit llegó a poner sobre la mesa unos 30 millones, pero Kaio Jorge rechazó el destino, prefiriendo un posible regreso a Europa.


    Lo que hace interesante el asunto para la Juventus es el acuerdo alcanzado en el momento del traspaso: el club turinés conserva, de hecho, el 30 % de una futura reventa. Kaio Jorge fue traspasado al Cruzeiro por apenas 7,2 millones de euros, después de su experiencia como cedido en el Frosinone, donde marcó tres goles en la Serie A en 2023-24, tras las dos temporadas (2021-2023) en la Juventus, con 11 partidos, cero goles y una lesión grave (rotura del tendón rotuliano).


    Desde otro punto de vista, al margen del posible porcentaje que percibiría la Juve, un regreso de Kaio Jorge a Europa a golpe de millones también podría llevar a la Vecchia Signora a considerarlo un arrepentimiento. Guardando las debidas proporciones entre las dos situaciones, la situación podría recordar a la de Dean Huijsen, traspasado al Bournemouth por unos 15 millones y posteriormente vendido al Real Madrid por 60 millones.




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