Bayern de Múnich: quién es Filip Pavic, el jugador nacido en 2010 que debuta en la Liga de Campeones contra el Atalanta

Las emociones se reflejaban en el rostro del joven defensa central alemán que, en el minuto 72 del partido, sustituyó a su compañero Stanisic y se situó en el centro de la defensa bávara, mientras que Kim Min-jae se desplazó a la banda izquierda para jugar como lateral.

Jugó 18 minutos con diligencia, tocando el balón 33 veces (según los datos en tiempo real de Sofascore), completando el 100 % de los pases que intentó y recuperando el balón en una ocasión.

Un buen debut para este jovencísimo jugador de dieciséis años que, recordemos, nació en 2010.