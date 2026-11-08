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En Alemania han causado revuelo las declaraciones del presidente del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, sobre Jamal Musiala: «Con él nos enfrentamos a un dilema: padece una enfermedad difícil de curar, pero que puede tratarse con medicamentos. Sin embargo, no está claro si algún día podrá volver a rendir al nivel de antes... Obviamente, sigue cobrando su sueldo. Pero imaginen que el Bayern decidiera cuestionar su contrato, alegando que "lo que es capaz de hacer ahora no es lo que contempla el contrato"».