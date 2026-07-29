El Bayern Múnich cerró la ventana de fichajes de verano, conformándose con la contratación del marroquí Ismael Saibari y el joven alemán Nathaniel Brown, además del senegalés Bara Sabocou Ndiaye.

El club bávaro también puso fin al torrente de rumores que rodeó al equipo durante las últimas semanas, en lo relativo al futuro de dos de sus estrellas, Michael Olise y Alphonso Davies.

El director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, confirmó que el club dio por concluidas de forma definitiva sus operaciones de verano, durante la rueda de prensa de presentación del nuevo fichaje, Nathaniel Brown.

El Bayern gastó este verano algo más de 100 millones de euros en las incorporaciones de Saibari, Brown y Ndiaye.