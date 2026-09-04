Gabriel Batistuta protagonizó un regreso memorable al Stadio Artemio Franchi el 2 de septiembre de 2026, al marcar dos goles en una victoria por 7-3 en un partido de exhibición de los All-Stars de la Fiorentina ante Operazione Nostalgia. Más de 20.000 aficionados asistieron al encuentro para celebrar el 100.º aniversario del club.

El exdelantero argentino jugó junto a icónicos excompañeros como Manuel Rui Costa, Roberto Baggio y Francesco Totti.

La actuación de Batistuta entusiasmó a la Curva Fiesole y evocó recuerdos de su prolífica etapa en la Fiorentina durante la década de 1990.







