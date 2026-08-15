Engels llega a Londres con un currículum impresionante, después de haber completado una etapa muy exitosa en Escocia. Durante su etapa en el Celtic, el versátil centrocampista, que también se desenvuelve con comodidad como lateral derecho o extremo derecho, ganó dos títulos consecutivos de la Premiership escocesa. Su camino hasta la élite comenzó en el Club Brugge, antes de que una productiva etapa en el Augsburg alemán precediera a su marcha a Glasgow en agosto de 2024.

Nils Koppen, director de captación de jugadores del West Ham, expresó su satisfacción por cerrar el fichaje de un objetivo a largo plazo que encaja en la nueva visión estratégica del club. En declaraciones a la página web oficial del club, Koppen dijo: "Arne es un jugador al que hemos seguido desde hace tiempo como un objetivo clave. Para un futbolista que todavía es muy joven y que tiene sus mejores años por delante, cuenta con una experiencia muy buena y se ha consolidado en un gran club, mostrando regularidad y confianza. Arne tiene las cualidades adecuadas, tanto como jugador como por carácter, para encajar en lo que estamos tratando de construir de cara al futuro. Está muy motivado por estar aquí para este reto".