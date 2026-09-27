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¡Batalla de máquinas de hacer goles! Ronaldo, a la caza de los 1.000 goles, listo para aguarle la fiesta a Haaland tras la locura desatada en Oslo
Ronaldo persigue su histórico gol número 1.000 en un duelo contra Haaland
El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, afronta el partido del domingo por la noche de la UEFA Nations League contra Noruega con la vista puesta en otro hito de su legendaria carrera. El delantero de 41 años continúa su implacable persecución de los 1.000 goles oficiales en su carrera, liderando a Portugal en un intrigante duelo generacional contra el delantero del Manchester City Erling Haaland en el Ullevaal Stadion.
Ronaldo presume de un récord de 146 goles internacionales en 234 partidos con Portugal, mientras que Haaland, de 26 años, llega con unos extraordinarios 64 goles en 56 partidos.
El encuentro ofrece un inusual cara a cara entre dos de las grandes máquinas goleadoras del fútbol internacional.
- Sports Press Photo
Un icono portugués desata la histeria absoluta a su llegada a Oslo
La llegada de Ronaldo a la capital noruega provocó escenas de auténtica locura entre los aficionados, una demostración del aura global que el veterano sigue manteniendo. En un reportaje de Dagbladet, la policía local y el personal de seguridad tuvieron dificultades para controlar a la multitud mientras miles de aficionados emocionados se reunían fuera del hotel del equipo y del complejo de entrenamiento.
El experto Kristoffer Lokberg señaló que, incluso en el país de Haaland, la presencia de Ronaldo generó una atmósfera sin igual.
"Lo siento, Erling. A Cristiano Ronaldo todavía le quedan algunos escalones por encima", afirmó Lokberg. "Qué fenómeno. Había niños y jóvenes aquí que apenas le habían visto jugar al fútbol. Y, aun así, este es el jugador y la persona a la que idolatran".
Jesús se plantea rotaciones en la alineación tras la frustración pasada por quedarse en el banquillo en el derbi
Mientras que Haaland sigue teniendo garantizado un puesto en el once inicial de Noruega, el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, dejó entrever posibles rotaciones tras la victoria del jueves por 1-0 sobre Gales. Para Ronaldo, el partido ofrece una segunda oportunidad de compartir directamente el campo con Haaland.
Su encuentro anterior en el derbi de Mánchester vio a Ronaldo observar desde el banquillo mientras Haaland marcaba un hat-trick.
Ronaldo aspira a asegurarse su puesto como titular y ampliar sus 15 goles en su carrera en la Nations League.
- SOPA Images
Portugal apunta al liderato antes de continuar su campaña en la Liga de Naciones
Portugal se prepara para el inicio en el Ullevaal Stadion con el objetivo de mantener su pleno de victorias bajo la dirección de Jesus. Un triunfo en Oslo consolidaría el liderato de su grupo de la Liga de Naciones y acercaría a Ronaldo a las cuatro cifras de goles en su carrera.
Noruega busca aprovechar el factor campo y el gran momento goleador de Haaland tras su actuación de dos goles contra Dinamarca.
Ronaldo sigue persiguiendo el éxito internacional y los récords individuales de goles.
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