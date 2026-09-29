Bastoni y la «deuda con los italianos»: también será el futuro en una defensa de 4

Alessandro Bastoni no estuvo por sanción en el primer desastroso partido de la nueva Italia de Roberto Mancini contra Bélgica, y a Italia le costó mucho, y no poco, en fase defensiva. Una jornada de suspensión que inevitablemente devolvió al central del Inter a Zenica, a aquella roja vista contra Bosnia que obligó a la entonces Italia de Gennaro Gattuso al fracaso que no nos llevó al Mundial.

Seis meses y nueve minutos después de aquella noche de shock, el central de la generación de 1999 se ha reencontrado y redescubierto como líder de una selección que lo necesitaba absolutamente y que, sobre él, tendrá que construir por fuerza su futuro defensivo.