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cm grafica bastoni italia 2027
Emanuele Tramacere
Traducido por

Bastoni y la «deuda con los italianos»: también será el futuro en una defensa de 4

Italia
A. Bastoni
Inter Milán
Turquía vs Italia
Turquía
UEFA Nations League A

El defensa italiano por fin ha vuelto a mostrar en la selección italiana el nivel visto también en el Inter.

Alessandro Bastoni no estuvo por sanción en el primer desastroso partido de la nueva Italia de Roberto Mancini contra Bélgica, y a Italia le costó mucho, y no poco, en fase defensiva. Una jornada de suspensión que inevitablemente devolvió al central del Inter a Zenica, a aquella roja vista contra Bosnia que obligó a la entonces Italia de Gennaro Gattuso al fracaso que no nos llevó al Mundial.

Seis meses y nueve minutos después de aquella noche de shock, el central de la generación de 1999 se ha reencontrado y redescubierto como líder de una selección que lo necesitaba absolutamente y que, sobre él, tendrá que construir por fuerza su futuro defensivo.

  • NO SOLO EL GOL

    Cumplida la sanción, Mancini recuperó a Bastoni y lo recolocó inmediatamente como central izquierdo en su defensa de cuatro, acompañado por un lado por un lateral puro y por el otro por un central más físico que él (aunque la actuación de Scalvini, pese a ser positiva, no estuvo a la altura de la del jugador del Inter).


    Y la actuación que se derivó de ello va mucho más allá del gol que espantó los pensamientos, con una estirada coordinándose en poco tiempo y con el balón acabando bajo el larguero, que desbloqueó el partido en el minuto 9 de la primera parte. Lo que más importa, sin embargo, fue la fiabilidad defensiva que nació de sus lecturas, con Scalvini siguiéndole de cerca y con un liderazgo de la línea con personalidad que no se veía desde hacía tiempo.

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  • La «deuda con los italianos»

    Tras Zenica y después de la eliminación sufrida ante Bosnia, Bastoni fue señalado y erigido, quizá con razón, como el cabeza de turco del fracaso de Italia. Sin embargo, lo de ayer en Turquía fue la primera señal de un renacer que deberá llevar a Italia al lugar que le corresponde en los próximos 4 años de gestión.


    Hablando en el postpartido, no por casualidad, el central se echó sobre los hombros el peso de ese fracaso, tratando de recomponer la relación con los aficionados de Italia no solo con hechos sobre el campo, sino también con palabras. Y ese: "Cada vez, para mí, es inevitable volver a pensar en aquella noche. Estaré en deuda con todos los italianos al menos durante los próximos 4 años. Sabemos que hemos tocado el punto más bajo, pero somos un grupo joven y queremos volver a empezar. Solo pido un poco de equilibrio y paciencia" va precisamente en esa dirección.

  • EL FUTURO TAMBIÉN EN UNA DEFENSA DE 4

    Palabras de líder , no una palabra banal, sobre todo en este vestuario en el que desde hace tiempo se busca a alguien que sepa guiar a los más jóvenes, que proyectan a Bastoni hacia un papel de certeza absoluta para el presente y el futuro. El defensa ex del Atalanta dio la cara, pidió paciencia con los jóvenes e invitó a los aficionados a apuntar hacia él y hacia los otros veteranos, más que hacia quienes necesitan entusiasmo y positividad.


    Por lo tanto, Bastoni tendrá que ser central, tanto a nivel de personalidad como también sobre el campo. Una vez más, estando bien física y mentalmente, demostró de hecho que también sabe rendir en una línea defensiva de 4. Quizá acompañado por un marcador algo más duro que el Scalvini visto anoche, quizá desplazando de manera estable a Calafiori a la izquierda y adelantando a Dimarco entre el centro del campo y el ataque (le tocará a Mancini resolver este dilema), pero seguramente ya sin más dudas sobre la necesidad de su adaptación.

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