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Gabriele Stragapede

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¿Bastoni, del Inter al Barcelona? Cuánto vale en el balance y la posible plusvalía

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A. Bastoni

Todas las cifras de la posible operación.

A la espera del delicado partido contra Bosnia, decisivo para el futuro de laselección italiana, que aspira a clasificarse para el Mundial tras 12 largos años, hay uno de los pilares de la defensa azulcosta cuyo futuro se está debatiendo en repetidas ocasiones.

Se trata del lateral izquierdo Alessandro Bastoni, defensa del Inter que ha entrado en el punto de mira del Barcelona, según informan algunas fuentes españolas, como el diario Sport.

Según los rumores españoles, Bastoni ha sido identificado como el refuerzo ideal para la zaga de Hansi Flick y el director deportivo blaugrana, Deco, está trabajando, está en misión para llevar a cabo el posible traspaso.

Habrá que ver cuál es la postura del Inter, pero, mientras tanto, gracias a los datos analizados por Calcio&Finanza, intentemos averiguar cuánto vale el jugador en balance y a cuánto ascendería la posible plusvalía en caso de venta en el próximo mercado de verano.

  • ¿CUÁNTO VALE BASTONI EN EL BALANCE?

    Partamos de los datos del balance a 30 de junio de 2025.

    Según informa Calcio&Finanza, el coste histórico de Bastoni (es decir, la cantidad total abonada al Atalanta a lo largo de los años) asciende a 40,7 millones de euros, con un valor residual a fecha de junio pasado de unos 4,3 millones, cifra que se reducirá a 2,84 millones a 30 de junio del presente año.

    En esencia, el coste del jugador estará prácticamente amortizado en su totalidad.

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  • LA POSIBLE PLUSVALÍA PARA EL INTER

    Pasemos ahora a la posible plusvalía para el Inter.

    Partiendo de una cifra estimada de 60 millones de euros como punto de partida para una posible venta, el club de Viale della Liberazione podría registrar una plusvalía de más de 57 millones, tal y como señalan nuestros colegas de Calcio&Finanza. En caso de que la recaudación fuera superior, la cifra aumentaría en consecuencia.

    En función, además, de la fecha de cierre de la posible operación, se determinaría en qué ejercicio se contabilizaría la plusvalía. En cualquier caso, el Inter registraría un ahorro en las cuentas de 2026/27 de 11,59 millones de euros entre la cuota de amortización y el salario bruto percibido por Bastoni.

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