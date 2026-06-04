Bastó una pregunta: cómo el candidato del Bayern, Dusan Vlahovic, habría enfadado a los responsables de la Juventus

La raíz del conflicto son expectativas económicas muy distintas. En el último año de su contrato, el serbio de 26 años cobró en Turín unos doce millones de euros, incluidos extras.

Para ajustarse a la política de austeridad del club, la Juventus le ofreció un nuevo contrato de seis millones de euros más bonificaciones, el mismo salario previsto para David. Sin embargo, Vlahovic exigió insistentemente ocho millones de euros netos más primas.

La Juventus ha fijado el salario máximo en siete millones por temporada, cifra que solo percibe Kenan Yildiz.