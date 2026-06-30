¡Basta ya de ilusiones! La supuesta «clase mundial» de la selección alemana es un engaño

La eliminación confirma la crisis que vive el fútbol alemán desde hace años. Tras quedar fuera en la fase de grupos de los Mundiales 2018 y 2022 y perder en cuartos de la Euro 2024 en casa, el panorama es desolador.

Quienes culpan solo al seleccionador Julian Nagelsmann o a la mala suerte ignoran un problema estructural que afecta a la Mannschaft desde hace casi una década. «Siempre nos ha faltado algo, también hoy», admitió Kai Havertz tras la primera eliminación alemana en penaltis en un Mundial.

Ese «algo» es evidente: en su élite, el fútbol alemán sigue lejos de la clase mundial individual necesaria para competir según sus propias pretensiones.