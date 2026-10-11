Jonathan Moscrop
Traducido por
«¡Basta de imágenes fijas!»: Gian Piero Gasperini, furioso porque un fotograma del VAR desvirtúa la tarjeta roja a Donyell Malen
Gasperini, furioso por la expulsión que cambió el partido
El entrenador de la Roma, Gian Piero Gasperini, defendió con firmeza al delantero Donyell Malen tras su expulsión en el minuto 53 ante el Como en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. La tarjeta roja dejó a la Roma con diez jugadores durante casi cuarenta minutos y la obligó a adoptar un planteamiento más defensivo en un partido que, hasta entonces, había sido abierto.
Gasperini rechazó que Malen hubiera actuado con mala intención y sostuvo que el delantero neerlandés había recibido numerosas faltas antes de su entrada a Kaiki.
«Nos vimos obligados a defendernos tras la tarjeta roja. Malen había recibido faltas una y otra vez antes de la entrada», soltó Gasperini.
- Jonathan Moscrop
Un entrenador critica las repeticiones televisivas con la imagen congelada
Gasperini se reafirmó en su postura cuando le mostraron las repeticiones en vídeo de la acción y criticó que los árbitros juzguen un contacto físico a gran velocidad mediante imágenes estáticas. «Cuesta creer que se diga que Malen jugó con violencia; lo sujetaron y llevaba inercia», explicó Gasperini.
«El salto fue feo, pero no hubo intención de causar ningún daño. Sin duda, fue un incidente que arruinó el partido».
«No tiene sentido congelar la imagen; el fútbol no se compone de fotogramas. Así se puede justificar cualquier cosa, pero lo que importa es el concepto. Dejen de recurrir a los fotogramas, porque distorsionan la realidad».
Elogios a la resiliencia en condiciones difíciles
Pese a su enfado con el arbitraje, Gasperini se mostró orgulloso de cómo su equipo se adaptó a jugar con un hombre menos ante el conjunto de Cesc Fabregas. La Roma resistió para sellar el primer empate 0-0 de la temporada en la Serie A.
«Jugar con diez hombres durante más de 30 minutos de los 90 ante un equipo fuerte como el Como es decepcionante», señaló Gasperini.
«No sé cómo habría terminado con 11 hombres, pero teníamos confianza. Un empate en estas condiciones está bien».
- IPA Sport
La atención se centra ahora en mantener el impulso en las competiciones nacionales
Tras resistir la intensa presión final de un ataque del Como con seis jugadores, la Roma se marcha de Lombardía con un valioso punto que le permite mantener su ritmo en la competición nacional. Gasperini sigue confiando en el crecimiento de su plantilla pese a haberse dejado dos puntos.
La Roma evaluará la inminente sanción de Malen antes de su próximo partido de la Serie A.
Gasperini espera que sus jugadores mantengan esa misma solidez defensiva en los próximos partidos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias