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cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Basilea-Juventus: primer amistoso de la temporada para los bianconeri de Luciano Spalletti y el nuevo fichaje Ekhator

Juventus
Serie A

En Basilea, la Juventus juega su primer amistoso de pretemporada.

Tras cinco días de concentración, la Juventus regresa al campo: hoy los bianconeri de Luciano Spalletti visitan al Basilea, dirigido por el exjugador de la Juve Stephan Lichtsteiner, en el primer amistoso de la pretemporada. El encuentro comenzará a las 15:30 en el St. Jakob-Park, con crónica en directo en calciomercato.com desde el mismo escenario donde, en 1984, la Juventus venció 2-1 al Oporto en la final de la Recopa de Europa, trofeo que el capitán Gaetano Scirea levantó al final del partido.


Será la primera oportunidad de ver en acción al nuevo fichaje Jeff Ekhator, mientras que el otro refuerzo, el turco Zeki Celik, exjugador de la Roma, aún no entra en la convocatoria.


Tampoco jugarán los mundialistas Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz y Weston McKennie.



BASILEA-JUVENTUS a las 15:30

GOLES:


  • BASILEA-JUVENTUS, LA CONVOCATORIA

    Convocatoria de Spalletti:

    1 Perin, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 11 Zhegrova, 13 Boga, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, 17 Adzic, 18 Ekhator, 20 Openda, 21 Miretti, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Joao Mario, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 40 Rouhi, 41 Owusu, 43 Gil Puche, 45 Oboavwoduo, 46 Licina, 47 Durmisi, 49 Van Aarle.

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  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS


  • BASILEA-JUVENTUS, EL RESUMEN DEL PARTIDO

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