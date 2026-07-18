Tras cinco días de concentración, la Juventus vuelve a los partidos: Los bianconeri de Luciano Spalletti empataron 0-0 en el estadio del Basilea, dirigido por el exjugador de la Juve Stephan Lichtsteiner, en el primer amistoso de la pretemporada. Es el mismo escenario donde, en 1984, la Juventus venció 2-1 al Oporto en la final de la Recopa de Europa, trofeo que el capitán Gaetano Scirea levantó al final del partido. El Basilea, que debutará el sábado 25 de julio ante el Servette en la Superliga suiza, mostró mayor ritmo. El encuentro permitió ver en acción al nuevo fichaje Jeff Ekhator, quien se retiró lesionado en el minuto 28, la única nota negativa del día. Aún no se estrenó el otro refuerzo, el turco Zeki Celik, exjugador de la Roma llegado como agente libre.A Celik se sumaron las ausencias de los mundialistas Gleison Bremer, Jonathan David, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição, Kenan Yildiz y Weston McKennie.
En la primera parte, Spalletti alineó un 4-2-3-1 con Ekhator como delantero centro, apoyado por Boga, Adzic y Zhegrova. En la segunda, renovó el once con varios jugadores de la Nex Gen. Destacaron los brasileños Douglas Luiz y Arthur, de vuelta de sus cesiones y con pie fuera del club. Las ocasiones más claras las tuvo Miretti, que falló ante la portería vacía, y el joven Oboavwoduo, detenido por el portero del Basilea, Salvi, quien luego fue expulsado por una falta fuera del área sobre Openda. Los locales dispusieron de un penalti, provocado por una falta de Arthur sobre Otele, que Perin —que sustituyó en la segunda parte a Di Gregorio, titular hoy tras la polémica desatada por su agente— detuvo al propio Otele.
BASILEA-JUVENTUS 0-0
GOLES: –