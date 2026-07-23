Tras el fichaje de Anthony Gordon procedente del Newcastle por 80 millones de euros, el Barcelona oficializa su segundo golpe en el mercado del verano. A través de sus propios canales, el club español comunica de hecho la llegada desde el Borussia Dortmund del extremo ofensivo nacido en 2002 Karim Adeyemi.
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Barcelona, ya es oficial el segundo fichaje del verano: Karem Adeyemi llega procedente del Borussia Dortmund, cuánto ha costado
LAS CIFRAS
La operación se ha cerrado sobre la base de una cantidad fija de 22 millones de euros, más otros 7 en bonus y un porcentaje sobre una futura reventa. El futbolista alemán se vincula al Barcelona con un contrato hasta el 30 de junio de 2031. Adeyemi, que dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del Bayern de Múnich y del Unterhacking antes de trasladarse al Leipzig, pone fin a su etapa en el Borussia Dortmund, donde ha jugado desde 2022 hasta 2026, tras 146 partidos y 36 goles.
EL MERCADO DEL BARCELONA
Con él, el Barcelona completa el mercado de refuerzo en lo que respecta a la batería de extremos ofensivos, con la continuidad de Raphinha y Yamal y la salida de Rashford, por quien el Barça ha decidido no invertir los 30 millones de euros acordados con el Manchester United para ejecutar la opción de compra incluida en la cesión de la última temporada. Ahora la atención de los campeones de España estará centrada en el mercado de salidas, necesario para financiar el fichaje de al menos un defensa central (el nombre de Aymeric Laporte está en lo más alto de la lista) y de un delantero para sustituir a Lewandowski. Julián Alvarez, del Atlético de Madrid, sigue siendo el gran sueño del presidente Laporta.
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