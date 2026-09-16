En un principio, estaba previsto que Gabriel entrara en la convocatoria de Michael Carrick para el duelo del miércoles de la Carabao Cup contra el Brighton. Saltar al terreno de juego habría consolidado su lugar en la historia como el jugador más joven de la historia del United.

Sin embargo, ahora todo apunta a que el prometedor adolescente quedará fuera por completo de la convocatoria para el partido tras haberse perdido los entrenamientos de esta semana. Según se informa, los dirigentes del United no conocen los motivos exactos de su repentino deseo de marcharse.

Si finalmente se materializa su salida, el Madrid ya tiene trazada una hoja de ruta clara. El mismo informe sugiere que el conjunto español planea integrar de inmediato a Gabriel en la dinámica de su equipo B para acelerar su desarrollo.