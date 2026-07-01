El Barcelona y el Atlético de Madrid siguen pujando por Julián Álvarez. Tras las palabras del jugador, que admitió querer el traspaso, se pronunciaron los líderes de ambos clubes. El Atlético no quiere dejarlo marchar, el Barça aguarda la respuesta a su oferta —no indefinida— y, mientras, «La Arana» busca repetir historia en el Mundial. Ordenemos este culebrón que nos acompañará todo el verano.
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Barcelona y Atlético de Madrid se pelean por Julián Álvarez: oferta con plazo, reclamación a la FIFA y el deseo del jugador
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó el interés del club en el delantero argentino Julián Álvarez.
«He hablado con el Atlético y he aclarado la situación. Deco presentó una oferta concreta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde antes de ir al City. Hemos hecho la propuesta con máximo respeto; aprecio mucho a Cerezo y a Gil Marín. Recibieron la propuesta, pero nos comunicaron que no quieren vender porque no tienen recambio. Les respondí que, si encuentran un sustituto, nuestra oferta seguirá en pie. La mantendremos sobre la mesa mientras lo consideremos oportuno, pero no esperaremos indefinidamente. El fichaje podría concretarse. Por ahora dicen que no venden porque no tienen recambio. Si lo encuentran, espero que el Atlético valore nuestra oferta. No será eterna».
Las palabras del máximo responsable del Barcelona llegan tras las de Enrique Cerezo, presidente del Atlético, quien reiteró que su club «no estaba dispuesto» a ceder al delantero argentino. Tras el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026, Álvarez se mostró abierto a fichar por el Barça para «hacer realidad su sueño». «Nos pilló por sorpresa e hicimos lo que teníamos que hacer: declarar que es jugador del Atlético de Madrid, que no hemos recibido ofertas de nadie y que, aunque las hubiera, no queremos venderlo», afirmó Cerezo.
Álvarez tiene contrato con el Atlético hasta 2030 y una cláusula de 500 millones. Además, el Atlético planea reclamar ante laFIFA por el contacto del Barça con el jugador. El club azulgrana podría ofrecer entre 130 y140 millones de euros con bonificaciones, cantidad que por ahora no convence a los madrileños.