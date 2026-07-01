El presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó el interés del club en el delantero argentino Julián Álvarez.





«He hablado con el Atlético y he aclarado la situación. Deco presentó una oferta concreta. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde antes de ir al City. Hemos hecho la propuesta con máximo respeto; aprecio mucho a Cerezo y a Gil Marín. Recibieron la propuesta, pero nos comunicaron que no quieren vender porque no tienen recambio. Les respondí que, si encuentran un sustituto, nuestra oferta seguirá en pie. La mantendremos sobre la mesa mientras lo consideremos oportuno, pero no esperaremos indefinidamente. El fichaje podría concretarse. Por ahora dicen que no venden porque no tienen recambio. Si lo encuentran, espero que el Atlético valore nuestra oferta. No será eterna».