AFP
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¡Barcelona 'hiere' a Lamine Yamal! La sensación adolescente, descontenta, mientras Hansi Flick se ve obligado a abordar la tormenta por la sustitución de la estrella
La sustitución desata rumores de malestar
La felicidad de Yamal se ha convertido en objeto de un gran debate en los medios españoles tras su cuestionable lenguaje corporal durante la contundente victoria del Barcelona por 5-0 sobre el Elche. Aunque el Barça arrancó con fuerza la defensa de su título de LaLiga el domingo, el jugador de 19 años solo disputó 65 minutos del encuentro. El adolescente pareció visiblemente frustrado al abandonar el terreno de juego, lo que desató un debate inmediato en la prensa española.
En el popular programa deportivo de la televisión española El Chiringuito, el presentador Josep Pedrerol reveló que el club se está tomando el asunto lo bastante en serio como para mantener una conversación privada con el jugador. Pedrerol afirmó: "Me dijeron en el club que mañana se lo preguntarían directamente, ya que habían recibido imágenes que no habían visto antes, y le preguntarían si estaba todo bien".
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Temor por la marcha de los «hermanos»
Mientras que algunos atribuyeron su estado de ánimo a la propia sustitución, el periodista Jota Jordi, a través de SPORT, sugiere que la aparente tristeza de Yamal se debe a la posible salida este verano de tres aliados muy cercanos. Las informaciones han indicado que Alejandro Balde, Marc Casado y Hector Fort podrían ser traspasados por el gigante catalán, que busca cuadrar las cuentas.
Balde, en particular, ha sido vinculado insistentemente con un traspaso millonario al Manchester United, y Jordi cree que el coste emocional para el joven español es significativo. Destacó la profundidad de esas relaciones al afirmar: "Son como hermanos para él, y me han dicho que eso le duele a Lamine".
Flick defiende a su estrella
A pesar del creciente ruido en los medios, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no tardó en restar importancia a cualquier conversación sobre una ruptura o una mala actitud antes del choque con el Athletic Club. Flick ofreció una explicación médica para la sustitución, al explicar que el jugador no estaba al 100 % de su capacidad física durante la victoria del fin de semana.
«Tuvo un pequeño problema, dolor de cabeza», dijo Flick a los periodistas. «Lamine es un genio, es comprensible. Ha tenido tres semanas de descanso y solo ha entrenado unos pocos días. Es normal que no esté en su mejor momento».
Flick no tardó en destacar el papel clave del delantero en la victoria inicial, al señalar su trabajo defensivo y una asistencia para Raphinha. «Necesitamos encontrar una solución para que pueda volver a su mejor nivel, pero valoro mucho sus 60 minutos», añadió el entrenador. «Presionó muy bien en el primer gol y en el segundo le pasó el balón a Raphinha. Nos da más opciones. Nos ayudó mucho y está bien. Veremos cómo evoluciona, pero le necesitamos porque es excepcional».
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La mentalidad de un campeón
El técnico del Barcelona también abordó el carácter competitivo del jugador, al sugerir que cualquier muestra de enfado al ser sustituido debe verse como un rasgo positivo y no como una falta de disciplina. Flick cree que el deseo de seguir sobre el campo a toda costa forma parte de lo que convierte al joven de 19 años en un talento tan especial.
Flick concluyó su defensa del carácter de la estrella diciendo: «Es normal que quiera jugar. Cuando eres un verdadero campeón, siempre aspiras a ganar el siguiente título. Esa es su actitud. Todos los jugadores del equipo tienen hambre de ganar una tercera liga consecutiva. Estamos preparados y vamos a luchar por ello».
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