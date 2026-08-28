La felicidad de Yamal se ha convertido en objeto de un gran debate en los medios españoles tras su cuestionable lenguaje corporal durante la contundente victoria del Barcelona por 5-0 sobre el Elche. Aunque el Barça arrancó con fuerza la defensa de su título de LaLiga el domingo, el jugador de 19 años solo disputó 65 minutos del encuentro. El adolescente pareció visiblemente frustrado al abandonar el terreno de juego, lo que desató un debate inmediato en la prensa española.

En el popular programa deportivo de la televisión española El Chiringuito, el presentador Josep Pedrerol reveló que el club se está tomando el asunto lo bastante en serio como para mantener una conversación privada con el jugador. Pedrerol afirmó: "Me dijeron en el club que mañana se lo preguntarían directamente, ya que habían recibido imágenes que no habían visto antes, y le preguntarían si estaba todo bien".