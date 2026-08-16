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«Barcelona ha sido mi casa»: Ferran Torres envía un emotivo mensaje de despedida a la afición tras su traspaso al PSG por 50 millones de euros
Torres se despide con emoción de los aficionados del Barcelona
Torres se ha despedido oficialmente del Barcelona y de la afición, poniendo fin a su etapa de cuatro años y medio en el club después de firmar un contrato de cinco años con el PSG que le vincula al club hasta 2031. El delantero compartió un emotivo vídeo de despedida en Instagram, en el que repasó algunos de sus mejores momentos con la camiseta del Barcelona. El vídeo estuvo acompañado por una locución en la que Torres reflexionó sobre su trayectoria en el club y el impacto que su etapa en Cataluña ha tenido en él.
En su sentido mensaje, el exjugador del Manchester City expresó su profundo agradecimiento por el tiempo que pasó vistiendo la camiseta azulgrana. Declaró: "Antes que nada, quiero daros las gracias a todos por todo. Ha sido un honor vestir estos colores. Lo que he vivido en el Barça durante estos cuatro años y medio me ha convertido en un mejor futbolista y en una mejor persona".
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Un viaje de crecimiento y títulos en Cataluña
En su mensaje, Torres dejó claro que el Barcelona se convirtió en mucho más que simplemente otro club durante su carrera. El delantero habló de la conexión que construyó con el club y de su compromiso de darlo todo por la camiseta desde el momento en que llegó en el mercado de invierno de 2022. Durante su etapa en el club, ganó tres títulos de LaLiga, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.
"Durante este tiempo, el Barcelona ha sido mi casa. Llegué prometiendo darlo todo, y eso es por lo que he trabajado, siempre con el objetivo de ayudar al equipo y llevar al Barça adonde merece estar: a lo más alto", explicó Torres.
Últimas palabras para sus compañeros de equipo y amigos
Torres cerró su despedida dando las gracias a las personas que habían formado parte de su camino, tanto dentro del vestuario como fuera del terreno de juego. Su mensaje transmitió una sensación de cierre y agradecimiento por el entorno que el club le proporcionó durante su desarrollo. Se marcha no solo como un deportista exitoso, sino como una figura respetada entre sus compañeros en el vestuario.
Concluyó su declaración diciendo: "Me voy de este club con amigos tanto dentro como fuera del vestuario, y con muchas personas que nos han hecho mejores a todos. Juntos hemos sido campeones con el Barça, y muchos de nosotros también hemos sido campeones con la selección. Gracias, y Forca Barca."
- AFP
El Barcelona se asegura un importante impulso financiero
Aunque no se han hecho públicos los detalles de su traspaso, su salida tendrá un impacto financiero significativo para el Barcelona. El gigante catalán recibirá 50 millones de euros por el internacional español, una cantidad considerable teniendo en cuenta su situación contractual. Se espera que esta inyección de capital proporcione al Barcelona la flexibilidad que tanto necesita en el mercado de fichajes, mientras busca remodelar su plantilla de cara a la próxima temporada.
Para el PSG, la incorporación de Torres supone la llegada de un ganador contrastado que ha brillado tanto en LaLiga como en el panorama internacional. El campeón francés se asegura a un jugador que está entrando en sus mejores años, después de haber saboreado ya el éxito en dos de las cinco grandes ligas europeas. Para Torres, el movimiento al Parque de los Príncipes ofrece un nuevo comienzo y la oportunidad de competir por la Champions League dentro de un nuevo proyecto.
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