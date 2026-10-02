¿Barcelona en problemas? El Real Madrid está convencido de que la UEFA ya puede sancionar al gigante catalán

La tensión de larga data entre los dos mayores clubes de España ha alcanzado un nuevo punto de ebullición, ya que las consecuencias de la investigación del caso Negreira siguen planeando sobre el Camp Nou. El Real Madrid ha intensificado recientemente sus esfuerzos al entregar a la UEFA una enorme recopilación de documentos, de más de 50.000 páginas, que considera que demuestra que los históricos pagos del Barcelona a responsables arbitrales justifican una intervención disciplinaria inmediata.

Mientras sigue en curso un procedimiento judicial en España, los dirigentes de la capital están presionando para que las autoridades deportivas actúen con mayor rapidez que la justicia civil.

En un movimiento formal para garantizar que el asunto no caiga en el olvido, el club publicó un comunicado oficial del Real Madrid en el que confirma que la UEFA ha recibido la extensa denuncia. «La UEFA ha confirmado la recepción de la denuncia presentada por el Real Madrid C.F. y la continuación de la investigación relativa a los pagos realizados durante las dos últimas décadas por el F.C. Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

La denuncia presentada por nuestro club incluye una amplia documentación y pruebas sobre hechos de extraordinaria gravedad, que afectan directamente a la integridad de la competición y a la confianza en el sistema arbitral», decía el comunicado, según informó Mundo Deportivo.