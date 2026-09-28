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Barcelona, en alerta máxima por la creciente frustración de Estevao con su papel en el Chelsea de Xabi Alonso
Las dificultades en Stamford Bridge
Según informan, Estevao está cada vez más frustrado por su falta de minutos en el Chelsea esta temporada. El internacional brasileño se ha convertido en una figura secundaria a las órdenes del técnico Alonso, acumulando apenas 23 minutos en las cinco primeras jornadas de la Premier League.
Sus únicas titularidades en lo que va de temporada han llegado en la EFL Cup, lo que ha provocado que el jugador de 19 años se sienta ignorado y enfadado. Tras una temporada de debut de adaptación al fútbol inglés, el delantero esperaba tener un papel mayor y una mayor continuidad, pero ahora contempla su futuro inmediato con pesimismo.
- Getty Images Sport
Surgen tensiones tácticas
SPORTaseguró que, según las informaciones, ha estallado una «guerra fría» entre el habilidoso atacante y Alonso, alimentada por desacuerdos tácticos. Estevao cree que su evolución natural pasa por moverse hacia una posición más centrada desde la banda derecha, pero ese espacio está ocupado actualmente por Cole Palmer.
Además, el adolescente se muestra reacio a seguir ganando masa muscular, un proceso que comenzó durante su primer año en Inglaterra. Teme que aumentar aún más su corpulencia le haga perder su agilidad y su velocidad fulgurante, que siguen siendo sus armas ofensivas más potentes. A pesar de estas tensiones, el jugador no está presionando actualmente para salir de Stamford Bridge, y sus representantes no están buscando activamente una salida.
Manteniendo un enfoque profesional
Mientras estaba concentrado con Brasil en Australia, Estevao restó importancia a la supuesta fricción con Alonso. Optó por un enfoque diplomático cuando fue preguntado por sus minutos limitados y rechazó provocar una confrontación pública con el técnico español.
«Cada entrenador tiene su manera de jugar y, por supuesto, yo trabajo cada día y doy lo mejor de mí», declaró a los periodistas. «Tenemos muchos jugadores con una calidad inmensa en el Chelsea. Me centro en lo que puedo controlar. Cuando tengo una oportunidad, intento dar lo mejor de mí».
Alonso también ha respaldado públicamente al joven, al insistir recientemente en que hay una «probabilidad del 100 por cien» de que tenga más oportunidades debido a su inmenso potencial.
- Getty Images Sport
El Barcelona espera en la sombra
Aunque una salida inmediata no está sobre la mesa, Estevao sigue firmemente en el radar del Barcelona. El Barça siguió de cerca su progresión durante su etapa en el Palmeiras, pero el director deportivo Deco acabó priorizando a Lamine Yamal, lo que permitió al Chelsea cerrar una operación de 61,5 millones de euros.
Sin embargo, Deco mantiene información de primera mano sobre la situación actual de su compatriota en Londres. Según el mismo informe, los ejecutivos del Barça están muy atentos a lo que ocurre en Stamford Bridge para ver cómo evoluciona la situación.
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