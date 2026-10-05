Barcelona devastador: 7-0 en el Clásico al Real Madrid. Exhibición de Claudia Pina, cuatro goles en una parte

La protagonista del partido, cómo no, fue Claudia Pina, que marcó cuatro goles en una sola parte. El otro tanto fue de Hansen, autora de un doblete en el 6-0 de la Women's Champions League contra la Roma. En la segunda mitad también encontraron su alegría personal Pajor y Schertenleib. Una vez más, el Barça demostró ser superior en todos los aspectos: en la presión, en el juego, en la intensidad. El Real Madrid había llegado con buenas razones para creer que las cosas podían ir de otra manera: había plantado cara al Manchester City, campeón de Inglaterra, en la Women's Champions League, y la transformación vivida durante el verano hacía presagiar un Clásico más equilibrado. Pero el Barcelona, en media hora, transformó el partido en una fiesta.