Sin historia. El Barcelona se confirma como el equipo a batir, no solo en España. En el fin de semana, las azulgrana arrollaron en el Clásico al Real Madrid de Arianna Caruso, que salió del Spotify Stadium con los huesos rotos. El resultado final no deja lugar a interpretaciones: 7-0, con el partido prácticamente sentenciado ya en la primera parte. Incluso sin Alexia Putellas y Mapi Leon, que se marcharon en verano al London City Lionesses, el Barcelona entretiene y se divierte. Para alegría de los 40.533 espectadores, récord para un partido de la Liga F.
Barcelona devastador: 7-0 en el Clásico al Real Madrid. Exhibición de Claudia Pina, cuatro goles en una parte
CLAUDIA PINA, LA DELANTERA MÁS FUERTE DEL MUNDO
La protagonista del partido, cómo no, fue Claudia Pina, que marcó cuatro goles en una sola parte. El otro tanto fue de Hansen, autora de un doblete en el 6-0 de la Women's Champions League contra la Roma. En la segunda mitad también encontraron su alegría personal Pajor y Schertenleib. Una vez más, el Barça demostró ser superior en todos los aspectos: en la presión, en el juego, en la intensidad. El Real Madrid había llegado con buenas razones para creer que las cosas podían ir de otra manera: había plantado cara al Manchester City, campeón de Inglaterra, en la Women's Champions League, y la transformación vivida durante el verano hacía presagiar un Clásico más equilibrado. Pero el Barcelona, en media hora, transformó el partido en una fiesta.
DOMINIO TOTAL
El Barcelona sube así a 18 puntos en la clasificación, con seis victorias en seis partidos, con cinco puntos de ventaja sobre el Madrid CFF y el Real Madrid. En Europa, el Barcelona es el único equipo con pleno de puntos, con dos triunfos en dos partidos: el 5-2 en el debut ante el Paris FC y el 6-0 en casa de la Roma la semana pasada.
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