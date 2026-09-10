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Barcelona, Deco: "Con Julián Álvarez siempre fuimos respetuosos, ofrecidos 100 millones"

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Julián Álvarez

El director deportivo del Barcelona vuelve sobre la operación frustrada por el argentino del Atlético de Madrid

Deco, director deportivo del Barcelona, hizo balance del mercado de verano recién cerrado en una entrevista concedida a El Món en RAC 1. El dirigente del Barça abordó varios temas, deteniéndose también en algunos nombres candentes de las últimas semanas y reiterando su máxima confianza en el proyecto técnico de Hansi Flick, a la luz del excelente inicio de temporada del equipo.


Entre los asuntos tratados también estuvo el intento del Barça de llegar a Julián Álvarez, una operación sobre la que Deco explicó que tiene la conciencia tranquila.


  • «Hay cosas de las que no podemos hablar. Hemos hecho las cosas bien. Presentamos una oferta de 100 millones de euros, a pagar en tres años, pero no recibimos respuesta. A partir de ese momento, se habló sobre todo en la prensa».


    Deco reconstruyó después los contactos con el Atlético de Madrid, subrayando el comportamiento correcto mantenido por el club catalán: "Jan ya ha explicado que habló algunas veces con ellos, siempre de manera respetuosa. Nos dijeron que no querían vender al jugador".


    Y sobre el futuro del delantero argentino, el dirigente blaugrana prefiere no mojarse: «¿El futuro? Hay que valorar cada momento por lo que es. En la prensa hay mucha tensión, pero no hay nada más que añadir».


    Por último, Deco rechazó con firmeza cualquier presión ejercida por el Barcelona sobre el jugador para empujarlo a pedir públicamente la salida: "No le hemos pedido al jugador que dijera en el Mundial que quería dejar el Atlético".


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