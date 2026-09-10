Deco, director deportivo del Barcelona, hizo balance del mercado de verano recién cerrado en una entrevista concedida a El Món en RAC 1. El dirigente del Barça abordó varios temas, deteniéndose también en algunos nombres candentes de las últimas semanas y reiterando su máxima confianza en el proyecto técnico de Hansi Flick, a la luz del excelente inicio de temporada del equipo.
Entre los asuntos tratados también estuvo el intento del Barça de llegar a Julián Álvarez, una operación sobre la que Deco explicó que tiene la conciencia tranquila.