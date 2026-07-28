La mayoría de los grandes clubes intentan cerrar nuevos fichajes este verano por un tema de lujo y de reforzar posiciones concretas, como el Paris Saint-Germain, que no sufrirá en absoluto tras el fracaso del fichaje de Diomande e incluso si no incorpora a Ferran Torres en los últimos días del mercado, porque los nombres titulares y suplentes de los que dispone Luis Enrique le permiten competir por los títulos de la Ligue 1 y de la Champions League.

Lo mismo ocurre si observamos la vinculación de Rodri con un traspaso al Real Madrid: pese al gran valor que aportaría la estrella del Manchester City, el conjunto blanco cuenta con Tchouaméni, que puede desempeñar el mismo rol, además de la posibilidad de utilizar también a Eduardo Camavinga en funciones similares.

Asimismo, el Arsenal, que compite con el Barcelona por el fichaje de Álvarez, tiene a Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Gabriel Jesus, los nombres que llevaron a los gunners a proclamarse campeones de la Premier League y a alcanzar la final de la Champions League.

El Barcelona, por su parte, busca una pieza fundamental sin la que no puede afrontar la nueva temporada para seguir compitiendo en LaLiga y cumplir el sueño ausente en la Champions League, además de que el Barça no tiene el margen económico que le permita pujar por un fichaje frente a un club de la Premier League.

Los informes apuntan a que Álvarez es el único nombre en el mercado del Barcelona que se aseguraría un puesto de titular en el "Spotify Camp Nou", mientras que Asllani y Krupi tendrán que ganarse la confianza tras vestir la camiseta del Barça, sobre todo porque ninguno de los dos ha brillado con un club o una selección grande.