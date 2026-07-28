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Hussein Hamdy

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Barcelona bajo asedio: la pugna de los grandes de Europa arruina los sueños de Flick en el mercado

Fichajes
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F. Torres
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El terremoto de los fichajes

Los grandes de Europa viven un mercado de fichajes veraniego complicado debido al conflicto de intereses que existe entre ellos en un gran número de operaciones, y este asunto no se detiene en los límites de la pugna económica por conseguir el fichaje del jugador deseado, sino que se extiende hasta el "efecto dominó" que hace que otros clubes se vean gravemente afectados por el cierre o el fracaso de operaciones que quedan fuera del círculo de sus objetivos.

Esta batalla incluye principalmente a: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Leipzig, Manchester United, Arsenal y Paris Saint-Germain, mientras que a nivel de jugadores la competencia se enciende en torno a Vinicius Junior, Julián Álvarez, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola, Junior Kroupi y Ferran Torres.

  • Goles del Barcelona

    Si decidimos analizar los nombres anteriores, encontraremos que el Barcelona está vinculado directamente con solo 4 jugadores, que son Julián Álvarez, el objetivo principal del entrenador Hansi Flick en el mercado para compensar la salida de Robert Lewandowski, pero el Barça se enfrenta a una gran intransigencia por parte del Atlético de Madrid respecto a cerrar el fichaje.

    La lista de objetivos del Barça también incluye a Vesnik Aslani, la segunda opción a la que podría recurrir el Barcelona si fracasa el fichaje de Álvarez, pero es un jugador pretendido por el Leipzig en la liga alemana, lo que hace que la tarea del Barcelona en la puja económica no sea nada fácil.

    Junior Kroupi es la opción menos probable para el Barcelona debido a que existe una división en la directiva sobre su contratación, aunque cuenta con la aprobación de Flick hasta el momento.

    En cuanto al último nombre, es Ferran Torres, que todavía no ha renovado su contrato con el Barcelona, pese a entrar en su último año en el "Spotify Camp Nou", y su futuro podría depender del éxito que tenga el Barça a la hora de firmar con Álvarez concretamente.

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  • ¿Por qué el Barcelona es el más perjudicado por el efecto dominó?

    La mayoría de los grandes clubes intentan cerrar nuevos fichajes este verano por un tema de lujo y de reforzar posiciones concretas, como el Paris Saint-Germain, que no sufrirá en absoluto tras el fracaso del fichaje de Diomande e incluso si no incorpora a Ferran Torres en los últimos días del mercado, porque los nombres titulares y suplentes de los que dispone Luis Enrique le permiten competir por los títulos de la Ligue 1 y de la Champions League.

    Lo mismo ocurre si observamos la vinculación de Rodri con un traspaso al Real Madrid: pese al gran valor que aportaría la estrella del Manchester City, el conjunto blanco cuenta con Tchouaméni, que puede desempeñar el mismo rol, además de la posibilidad de utilizar también a Eduardo Camavinga en funciones similares.

    Asimismo, el Arsenal, que compite con el Barcelona por el fichaje de Álvarez, tiene a Viktor Gyökeres, Kai Havertz y Gabriel Jesus, los nombres que llevaron a los gunners a proclamarse campeones de la Premier League y a alcanzar la final de la Champions League.

    El Barcelona, por su parte, busca una pieza fundamental sin la que no puede afrontar la nueva temporada para seguir compitiendo en LaLiga y cumplir el sueño ausente en la Champions League, además de que el Barça no tiene el margen económico que le permita pujar por un fichaje frente a un club de la Premier League.

    Los informes apuntan a que Álvarez es el único nombre en el mercado del Barcelona que se aseguraría un puesto de titular en el "Spotify Camp Nou", mientras que Asllani y Krupi tendrán que ganarse la confianza tras vestir la camiseta del Barça, sobre todo porque ninguno de los dos ha brillado con un club o una selección grande.

  • La trampa del Real Madrid

    El Real Madrid representa un obstáculo en el mercado del Barcelona no menos complicado que el Atlético de Madrid para fichar a Álvarez, algo que se produjo después de que el Real complicara a su rival histórico cuando envió una oferta de 150 millones de euros para hacerse con el delantero argentino.

    Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, era consciente de que la oferta iba a ser rechazada, pero con ello le cerró al Atlético la puerta a aceptar cualquier otra oferta del Barcelona inferior a los 150 millones de euros.

    Asimismo, el "efecto dominó" en el mercado conecta las operaciones de Álvarez y la salida de Vinicius Junior del Real Madrid, ya que el traspaso del extremo brasileño al Arsenal haría que los Gunners renunciaran a competir con el Barça.

    Sin embargo, resulta difícil imaginar que el Real Madrid permita la marcha de Vinicius Junior este verano, algo que llevaría al Arsenal a apretar el cerco sobre el Barcelona en la puja económica por Álvarez.

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  • Recuerdos aterradores

    El Barcelona guarda recuerdos aterradores en lo que respecta a los fichajes que el Saint-Germain logra cerrar de sus filas, con la pesadilla de Neymar da Silva presente en la memoria, además de Ousmane Dembélé, cuyo traspaso al Parque de los Príncipes supuso un gran punto de inflexión en su carrera.

    Y como el Barcelona no arriesgará a perder a Ferran Torres gratis el próximo mes de enero, quizá lo veamos aceptar su traspaso al Saint-Germain, especialmente por la buena relación que une al delantero con Luis Enrique, sumado al temor del jugador a convertirse en una opción marginada en la nueva temporada.

    Lo anterior significa que el Barcelona, hasta este momento, no tiene garantizado afrontar la nueva temporada con un delantero de alto nivel como Álvarez, ni siquiera arriesgándose con una opción de menor calidad como Ferran Torres.