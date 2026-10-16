¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Athletic Club v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traducido por

¡Barcelona, Arsenal y Liverpool, rechazados! El agente de Nico Williams revela por qué el extremo del Athletic Club declinó las ofertas de los clubes más grandes de Europa

Arsenal
N. Williams
Liverpool
Barcelona
Primera División
Premier League

Nico Williams sigue siendo una de las figuras más fieles del fútbol moderno tras comprometer su futuro a largo plazo con el Athletic Club pese al fuerte interés de algunos de los clubes más poderosos de Europa. Quien representa al internacional español ha explicado ahora las circunstancias que llevaron al extremo a rechazar ofertas lucrativas de la Premier League y de LaLiga.

  • Los gigantes europeos, rechazados por lealtad vasca

    El representante de Williams ha confirmado públicamente que el internacional español rechazó definitivamente los acercamientos del Arsenal y el Liverpool hace dos años. El extremo de 24 años sigue siendo una pieza fundamental del proyecto del Athletic Club, con el que reforzó su compromiso al firmar una extraordinaria ampliación de contrato de diez años, hasta 2035. Tomó esa decisión cuando era considerado uno de los talentos más codiciados del continente, después de una etapa repleta de títulos tanto con su club como con su selección.

    El explosivo atacante fue objeto de intensas especulaciones durante el verano de 2024, justo después de su papel protagonista en la conquista de la Eurocopa por parte de España. Williams marcó en la final contra Inglaterra y sumó ese título a la Copa del Rey que ya había levantado con el Athletic.

  • Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La élite europea quería a Williams

    Felix Tainta, representante del jugador, dio detalles sobre la magnitud del interés por su representado en una reciente aparición en el pódcast Los Fulanos. Señaló que entre los clubes que querían ficharlo estaban casi todas las grandes potencias del fútbol europeo.

    «Todos sabemos del interés del Barça en el verano del 24, después de la Eurocopa», explicó Tainta durante la entrevista. «Barcelona, Arsenal, Bayern (Múnich), Liverpool, Paris Saint-Germain… Podría nombrarlos a todos. Todo el mundo quería a Nico, y no es fácil que un jugador diga que no a todos estos clubes. A partir de ahí, hablamos con el Barça. El Athletic lo sabía porque lo mantuve informado de la situación en todo momento, aunque el Athletic estaba enfadado con el Barça por sus métodos. A partir de entonces, inicié las conversaciones».

  • Los problemas de inscripción frenaron el fichaje por el Barcelona

    Aunque Arsenal y Liverpool tuvieron un papel importante en la pugna, fue el Barcelona quien más insistió para fichar al extremo. El club catalán quería a toda costa juntar a Williams con su compañero de selección Lamine Yamal, pero la operación acabó frustrándose por la persistente inestabilidad financiera del Barcelona.

    Tainta reveló que la principal preocupación del entorno de Williams era que el club no podía ofrecer garantías firmes de que podría inscribirlo en LaLiga, dada su elevada masa salarial.

    Tainta subrayó que un jugador de la talla de Williams no podía permitirse quedarse en la grada por problemas de inscripción. «Llegó un momento en las negociaciones, dada la situación, en el que Nico no podía quedarse sin jugar», continuó Tainta. «Nico es un coche de Fórmula 1. Si voy a tu casa, no puedo hacerme cargo de tu problema. Y se lo dejé claro al Barça».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Spain FIFA World Cup 2026 ParadeGetty Images News

    Gestión de riesgos e integridad profesional

    Seguir en el Athletic Club no ha frenado las aspiraciones de Williams con la selección, ya que desempeñó un papel fundamental en el éxito de España en el Mundial tras decidir quedarse en el País Vasco. Aunque quizá haya renunciado a los títulos nacionales que suelen asociarse al Barcelona o a la élite de la Premier League, su condición de leyenda del club en Bilbao ya está asegurada.

    Esta temporada, el jugador de 24 años ha mantenido un rendimiento constante, con dos goles en ocho partidos entre todas las competiciones. Aunque recientemente ha sufrido leves molestias musculares, su importancia para el equipo sigue fuera de toda duda mientras se prepara para una serie de partidos difíciles.