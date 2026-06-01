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¡Banquillo para Jude Bellingham! Inglaterra podría sentar al estrella del Real Madrid, y Alan Shearer explica cómo sacar lo mejor de Harry Kane en el Mundial 2026
Shearer prefiere a Rogers antes que a Bellingham
Shearer sorprendió al afirmar que Bellingham no debería ser titular en el debut de Inglaterra en el Mundial.
Aunque reconoce que Bellingham es uno de los mejores jugadores del mundo, prefiere a Morgan Rogers, del Aston Villa, por su equilibrio táctico.
Durante la presentación de la campaña de Betfair para el Mundial, Shearer declaró: «Para mí, Jude no debería ser titular en el primer partido. Creo que Thomas apostará por lo que le ha funcionado: (Elliot) Anderson y Declan Rice en la base del centro del campo, con Morgan Rogers por delante. Espero que elija a esos tres; yo haría lo mismo».
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Cómo recuperar el olfato goleador de Kane
Shearer justifica su polémica elección por la necesidad de aprovechar al máximo al capitán Kane. El exdelantero del Newcastle cree que Inglaterra sufrió en torneos anteriores por falta de jugadores que corrieran detrás del punta, algo que, en su opinión, Rogers hace mejor que la actual generación de centrocampistas creativos.
Shearer lo justifica así: «No vimos lo mejor de Kane en el último torneo y, para sacar su máximo, como se ve en el Bayern, necesitamos jugadores que corran por delante de él».
Añadió: «Es brillante bajando a recibir el balón y luego dando esos pases él mismo, pero hay que tener jugadores que se adelanten a él, y eso es algo de lo que carecíamos. Si Inglaterra quiere hacerlo bien en este torneo, tiene que sacar lo mejor de Harry».
El ascenso de Elliot y Rogers
El trío de centrocampistas propuesto por Shearer incluye a Elliot Anderson, cuyo valor ha aumentado desde que dejó St James' Park. Aunque al ex capitán del Newcastle le dolió ver al joven marcharse, admite que el cambio le ha impulsado y ahora está listo para formar pareja con Rice en el escenario más importante.
Sobre el mediocampista del Nottingham Forest, Shearer afirmó: «Anderson ha dado un salto de tres o cuatro niveles desde que dejó el Newcastle. Por mucho que doliera su partida, le ha ayudado a sentirse pieza clave en su nuevo equipo. Tiene un talento maravilloso y aún mejorará».
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El dilema del número 10 y la ausencia de Foden
Aunque la atención sigue centrada en Bellingham, Shearer reconoció que Tuchel tiene un problema: sobran los talentos en la posición de “10”. Con Phil Foden y Cole Palmer peleando por minutos, la competencia es feroz.
Al respecto, afirmó: «Estamos en una posición muy buena en el puesto de número 10. Sin duda, hay que dejar fuera a uno, quizá incluso a dos jugadores con muchísimo talento. Phil Foden no ha estado jugando con regularidad, por lo que no puede rendir bien. Todos conocemos su talento; simplemente ha tenido una temporada irregular según sus propios estándares, que son muy altos. Tiene un talento increíble, pero no lo hemos visto lo suficiente este curso».