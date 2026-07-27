Revolución en Italia. Tras el no de Guardiola y la decisión de abandonar la vía Pirlo, culpable de tener un acuerdo comercial con una empresa de apuestas rusa, Malagò ha decidido apostar por un nombre fuerte, de gran experiencia, que ya ha dirigido a Italia: Roberto Mancini. Según informa Sky Sport, el exinternacional italiano está en la pole position por delante de Antonio Conte, otro candidato para convertirse en seleccionador tras el fracaso mundialista con Gattuso. Pero los porcentajes podrían cambiar en las próximas horas. La decisión llegará entre esta noche y mañana, Thiago Motta y Andrea Pirlo están ya fuera de la carrera, descartados por razones diferentes.
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Banquillo de Italia: Roberto Mancini toma ventaja sobre Antonio Conte. No a Motta y Pirlo
Adiós a Maldini y Leonardo
Mancini y Conte son dos nombres que el director técnico Maldini y el asesor Leonardo nunca tomaron en consideración, ya que siempre quisieron un perfil diferente. En desacuerdo con la elección de Malagò, han decidido dar un paso al lado. Se les había encomendado la tarea de reestructurar el sistema del fútbol italiano y de identificar al nuevo seleccionador, pero nunca tuvieron carta blanca. Su encargo duró solo 16 días. Ambos han dimitido. Para el puesto de director técnico, ahora el mejor situado es Giorgio Chiellini, actual Chief Club Affairs Officer de la Juventus.
LAS OPCIONES DE CONTE Y MALDINI
Conte es el nombre patrocinado por los clubes de la Serie A, que están dispuestos a contribuir desde el punto de vista económico para satisfacer las exigencias del ex del Napoli. Está listo un contrato de cuatro años, hasta el Mundial de 2030. El ex de la Juve y del Inter, que ya dirigió a Italia entre 2014 y 2016 (derrota en los penaltis en cuartos de final de la Eurocopa contra Alemania), a comienzos de abril había impulsado su candidatura: «Si yo fuera el presidente federativo, me tendría en cuenta». Quiere volver a Italia, quiere cerrar un círculo.
Mancini, gran amigo de Malagò, hizo el mea culpa después de dejar a Italia por el dinero de Arabia Saudí primero y de Catar después. Sueña con el regreso y está listo para abrazar un proyecto largo. Con Italia ganó la Eurocopa de 2021 y no logró la clasificación para el Mundial de Catar (derrota en la semifinal del playoff contra Macedonia del Norte).
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