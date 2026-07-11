Balotelli: «¿Ibrahimovic, directivo del Milan? Zlatan es el jefe de sí mismo...»

Mario Balotelli se sincera en exclusiva con SportMediaset: «¿El Al Ittifaq? Aquí estoy a gusto, el proyecto es bueno y este equipo tiene perspectivas de mejora. Además, en Dubái se vive bien. No sé hasta cuándo seguiré, pero mientras tenga pasión por entrenar, sudar, salir al campo y marcar goles. Aunque todo lo que rodea al fútbol empieza a hartarme». Por primera vez en un equipo oficial, SuperMario podrá jugar con su hermano Enock: «Físicamente es una bestia, lo hará bien. Y yo le daré la lata...».
SOBRE LA SERIE A
«Echo de menos el fútbol italiano de hace 15 años, cómo se jugaba y los futbolistas que había. Me gustaría que la Serie A volviera a lo más alto. Volver a Italia es difícil; en el Génova fue mi último intento, pero el club lo estropeó todo. Es una pena, porque la ciudad era preciosa, el equipo era fuerte y la afición, fantástica».
«Por pura calidad, aún hoy no veo en Italia a ningún futbolista más fuerte que yo; aunque, claro, el fútbol moderno prefiere a jugadores con más velocidad y físico. No veo a jugadores como yo; hay muchos futbolistas fuertes, pero ninguno que tenga mi estilo de juego».
LA SELECCIÓN
Marcó el último gol de Italia en un Mundial, hace 12 años contra Inglaterra: «No es motivo de orgullo, sino de tristeza. Han pasado demasiados años».