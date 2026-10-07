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cm balotelli al ittifaq
Emanuele Tramacere
Traducido por

Balotelli, Douglas Costa y el nuevo centro Tre Elle Sport: comienza un nuevo capítulo para el Al-Ittifaq

AL-ITTIFAQ
Douglas Costa
M. Balotelli
Juventus
Inter Milán
AC Milán

El Al-Ittifaq FC, club de los Emiratos Árabes Unidos, inauguró hoy el renovadísimo Tre Elle Sports Center, anteriormente conocido como Etisalat Sports & Leisure Club. La inauguración, celebrada en presencia de invitados internacionales y locales, así como de socios comerciales, fue la ocasión no solo para unir deporte, negocio y alianzas, sino también para presentar a los futbolistas que intentarán relanzar la ambición deportiva del club, como el ex de la Juventus Douglas Costa, pero también el ex del Inter y del Milan y de la selección italiana Mario Balotelli.


  • También Patric y Baselli, entre los fichajes del verano

    Uno de los momentos principales de la inauguración fue la presentación de los nuevos jugadores del club para la temporada 2026/2027, entre ellos nombres como el ya citado Douglas Costa, pero también el ex de la Lazio Patric Gabarrón Gil y el ex del Torino (entre otros) Daniele Baselli. Los nuevos fichajes enriquecen una plantilla en crecimiento y dan fe de la ambición del Al-Ittifaq FC.

  • douglas costa al ittifaq

    COLABORACIONES INTERNACIONALES

    Además del centro y de los nuevos fichajes, también se presentó la nueva camiseta del Al-Ittifaq FC, realizada en colaboración con el patrocinador técnico EVOL. En la camiseta también aparece el patrocinador Orodei24, empresa italiana activa en el sector de los metales preciosos que también es socio en Italia de la Roma. Una señal de que el proyecto de Pietro Laterza quiere llevar al club a un crecimiento también internacional que, aun así, pueda seguir mirando a Italia.

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