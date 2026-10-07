Balotelli, Douglas Costa y el nuevo centro Tre Elle Sport: comienza un nuevo capítulo para el Al-Ittifaq

El Al-Ittifaq FC, club de los Emiratos Árabes Unidos, inauguró hoy el renovadísimo Tre Elle Sports Center, anteriormente conocido como Etisalat Sports & Leisure Club. La inauguración, celebrada en presencia de invitados internacionales y locales, así como de socios comerciales, fue la ocasión no solo para unir deporte, negocio y alianzas, sino también para presentar a los futbolistas que intentarán relanzar la ambición deportiva del club, como el ex de la Juventus Douglas Costa, pero también el ex del Inter y del Milan y de la selección italiana Mario Balotelli.



