Kvaratskhelia sorprende cada vez que juega; el «mago» georgiano aterra a los defensas.

No solo es un regateador excepcional: ha participado en más de 25 goles y fue clave en la Liga de Campeones del PSG al provocar un penalti en la final. No jugó el Mundial, lo que podría costarle el Balón de Oro.

Esta temporada jugó 48 partidos con el PSG, marcó 19 goles y dio 10 asistencias, conquistando Liga y Champions.

Por su parte, Haaland, del Manchester City, ganó la Copa de la Liga inglesa al Arsenal y la FA Cup al Chelsea.

En su debut mundialista marcó 7 goles con Noruega, eliminada en cuartos por Inglaterra.

Su fama creció tras el Mundial, aunque parece difícil que gane el Balón de Oro en 2026.

Ha disputado 52 partidos con el City, ha marcado 38 goles y ha dado 9 asistencias, además de ganar la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra.