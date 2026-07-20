¿Podrá Dembélé ser el primer jugador en revalidar el Balón de Oro desde Messi en 2021? El astro francés se perdió parte de la primera mitad de la temporada por lesión, pero en los últimos meses ha demostrado que ha recuperado su mejor nivel.
Sus opciones crecieron tras la nueva Liga de Campeones del PSG.
Además, hizo historia al anotar en todas las rondas de la competición continental.
No obstante, la eliminación de Francia ante España en semifinales del Mundial podría penalizarle: acabó el torneo con 6 goles y 2 asistencias.
Con el PSG disputó 40 partidos, marcó 20 goles y dio 11 asistencias, y ganó Liga y Champions.
Por su parte, el inglés Harry Kane ha jugado 51 partidos con el Bayern esta temporada, ha marcado 61 goles, ha dado 7 asistencias y ha ganado Bundesliga y Copa de Alemania.
En el Mundial 2026 marcó un doblete ante Croacia y otro gol contra Panamá.
En la ronda de 32 marcó un doblete que dio la vuelta al marcador ante la República Democrática del Congo y luego transformó un penalti decisivo en octavos contra México en el Azteca.
No obstante, la derrota de Inglaterra ante Argentina en semifinales podría impedirle ser el primer inglés en ganar el Balón de Oro desde Michael Owen en 2001, a pesar de sus seis goles en el Mundial 2026.