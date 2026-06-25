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Balón de Oro del Mundial 2026: Lionel Messi lidera por delante de Kylian Mbappé y Michael Olise tras el gran inicio de Argentina y Francia

World Cup
Argentina
Inglaterra
FEATURES
Francia
Portugal
España
Brazil
L. Messi
K. Mbappe
M. Olise
E. Haaland
H. Kane

El Mundial 2026 está en pleno apogeo y los equipos restantes luchan por el codiciado trofeo. Aunque el título colectivo es el objetivo principal, algunos ya se postulan como mejor jugador del torneo. Lionel Messi lidera con cinco goles para Argentina, pero Kylian Mbappé y Michael Olise le pisan los talones.

El prestigioso Balón de Oro va más allá de los goles. Concedido por votación de la prensa, premia la excelencia y la influencia de los jugadores en la competición.

Aunque suele premiar a delanteros, también lo han obtenido centrocampistas y hasta un portero. Paolo Rossi, Diego Maradona, Salvatore Schillaci, Romario, Ronaldo, Oliver Kahn, Zinedine Zidane y Diego Forlán lo han ganado en ediciones pasadas, y las estrellas en activo Lionel Messi y Luka Modrić también aparecen en la lista.

Messi, el único bicampeón (2014 y 2022), aspira a conseguirlo por segundo año seguido. Pero competirán con él el subcampeón de 2022, Kylian Mbappé; el Balón de Oro, Ousmane Dembélé; la revelación española Lamine Yamal; y el capitán inglés, Harry Kane.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo quiere llevar a Portugal lejos y completar su palmarés, mientras que Vinicius Júnior y Raphinha aspiran a guiar a Brasil hacia su sexto título.

Con 48 selecciones en liza, es posible que surja un candidato sorpresa, pues el talento está repartido por toda la competición.

A continuación, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro del Mundial 2026, cuando se disputa la última jornada de grupos en Canadá, Estados Unidos y México.

  • Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Cody Gakpo | Países Bajos

    Aunque Cody Gakpo ha vivido una temporada complicada con el Liverpool, se ha mostrado como la pieza más fiable del ataque de Ronald Koeman. En el Mundial, fue muy activo —aunque sin marcar— en el empate ante Japón, pero lideró la goleada a Suecia: asistió a Brian Brobbey a los cinco minutos y sentenció con dos tantos en los primeros diez de la segunda parte.

    • Anuncios
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    9Mikel Oyarzabal | España

    A pesar de sus esfuerzos, Mikel Oyarzabal no pudo superar a Vozinha ni evitar el empate inicial de España ante Cabo Verde. Aun así, sus cinco remates —cuatro de cabeza— dentro del área mostraron su implicación. Contra Arabia Saudí tuvo más acierto: envió un disparo raso que cruzó el área y asistió a Lamine Yamal para el primer gol de La Roja. Luego aprovechó un despiste defensivo para doblar la ventaja y, tres minutos después, marcó el tercero.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Alexander Isak | Suecia

    Alexander Isak y Viktor Gyokeres demostraron ser una dupla ofensiva letal. Isak abrió el marcador a los 30 minutos ante Túnez y luego dio dos asistencias en la victoria 5-1. Aunque Suecia cayó 5-1 ante Países Bajos, un pase preciso de Isak permitió a Anthony Elanga anotar el gol del honor.

  • Harry KaneGetty Images

    7Harry Kane | Inglaterra

    Con 61 goles en 51 partidos con el Bayern la temporada pasada, el ganador de la Bota de Oro, Harry Kane, intimida a cualquier defensa.

    A menudo se le ha criticado por fallar en los grandes partidos con Inglaterra, pero respondió con un doblete ante Croacia en el debut. Fue un constante peligro y generó varias ocasiones, lo que subrayó su valor para el equipo de Thomas Tuchel. Aun así, volvió a ser cuestionado tras el 0-0 contra Ghana, cuando envió un balón al larguero en los últimos minutos.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    6Denis Undav | Alemania

    Tras salir del banquillo y aportar dos asistencias y un gol en 20 minutos contra Curazao, Deniz Undav fue clave en el 2-1 ante Costa de Marfil, que dio a Alemania el primer puesto del grupo. Ocho minutos después de su entrada, empató el partido y, en el descuento, marcó el tanto de la victoria.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    5Vinicius Jr. | Brasil

    Con Neymar recuperándose y Raphinha lesionado, Brasil necesita que Vinicius Junior asuma el liderazgo para acabar con 24 años sin Mundial. El delantero del Real Madrid fue nombrado mejor jugador en los tres partidos de grupo y marcó goles clave ante Marruecos, Haití y Escocia.

  • Iraq v Norway: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    4Erling Haaland | Noruega

    Erling Haaland debutó en el Mundial con dos goles: el primero a los 30 minutos ante Irak y el segundo justo antes del descanso.

    Noruega ganó 4-1 y el delantero del Manchester City fue nombrado mejor del partido. Luego marcó dos veces ante Senegal (3-2), preparando un duelo con Kylian Mbappé y Francia por el primer puesto del grupo.

  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    3Michael Olise | Francia

    Kane fue el máximo goleador del Bayern, pero Michael Olise conquistó a la afición. Su velocidad, control y definición le valieron 20 goles y 25 asistencias en Bundesliga y Champions, donde el equipo llegó a semifinales.

    En la selección francesa ocurre algo parecido: mientras Mbappé es aclamado por sus goles, Olise recibe elogios por su trabajo en el área. Su pase milimétrico permitió a Mbappé abrir el marcador contra Senegal en el primer partido, y su excelente manejo del balón le valió ser nombrado Jugador del Partido por la FIFA en la victoria por 3-1. En el siguiente encuentro, le cedió el balón a Mbappé para inaugurar el marcador ante Irak y asistió a Ousmane Dembélé en el tercer tanto de Les Bleus.

  • Mbappe Torgetty

    2Kylian Mbappé | Francia

    Con 27 años, Kylian Mbappé ya tenía una medalla de oro y una de plata, e igualaba el récord de Pelé de 12 goles en 14 partidos. Eso lo colocaba entre los grandes de la Copa del Mundo.

    Sin embargo, Mbappé quiere ser el mejor de la historia en este escenario y ya superó a Pelé en su primer partido en Estados Unidos, con dos goles que ayudaron a la victoria de Les Bleus por 3-1.

    Ante Senegal mostró su conexión telepática con Olise, y volvió a brillar al abrir el marcador en el 3-0 contra Irak.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    1Lionel Messi | Argentina

    ¡Ahora sí que se está volviendo codicioso! Lionel Messi lo ha ganado todo en su carrera —la mayor parte de ello en más de una ocasión— y sabe muy bien lo que hace falta para ganar el Balón de Oro. Ya tiene dos en su vitrina de trofeos y, con su 39.º cumpleaños a la vuelta de la esquina durante el Mundial, el hecho de que vuelva a ser uno de los favoritos es una prueba de su longevidad.

    Hace cuatro años superó a Mbappé en la lucha por el premio y, en el arranque de 2026, firmó un hat-trick en la victoria de Argentina 3-0 ante Argelia.

    Ese triplete lo igualó como máximo goleador histórico del torneo, con 16 tantos, y luego batió el récord con un doblete ante Austria en la segunda jornada.