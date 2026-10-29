Balón de Oro 2026 para Alexia Putellas, tercero de su carrera. Premio Kopa para Vicky López y Romeu, mejor entrenador

Pere Romeu, entrenador del Barcelona de 32 años, lo ha ganado todo con el club que, a día de hoy, es el más fuerte del mundo. Ha conquistado la UEFA Champions League, la Liga española, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Las jugadoras del Barcelona terminaron la temporada con un balance de 44 victorias, 3 empates y una sola derrota, con 193 goles marcados y apenas 21 encajados en todas las competiciones.