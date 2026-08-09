La salida de Araújo no estaba dentro del plan inicial del Barcelona, aunque la posibilidad de su marcha seguía presente, sobre todo porque el propio jugador no estaba entusiasmado con la idea de abandonar el club. Sin embargo, la confirmación de su salida impuso una nueva realidad a Flick y Deco.
El dúo comenzó a evaluar la necesidad del equipo de fichar a un nuevo central, un paso que no se planteaba con fuerza hace unos días, ante la abundancia de opciones defensivas dentro de la plantilla.
Flick cuenta actualmente con Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Eric García, Koundé y Álvaro Cortés, además de Gerard Martín; asimismo, Rodri, cuya incorporación al Barcelona se espera, también puede ocupar la posición de central.
Pero las aspiraciones del Barcelona en la temporada 2026-2027, encabezadas por la lucha en la Liga de Campeones de Europa, empujan al cuerpo técnico a pensar en disponer de opciones más preparadas, especialmente ante las preocupaciones por las lesiones que sufre Christensen, además de la necesidad de que algunos otros elementos sigan desarrollándose.
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