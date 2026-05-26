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Balance del Ajax en la temporada 2025/26: Mika Godts destaca, un jugador obtiene un 2

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Temporada para olvidar del Ajax: quinto en la Eredivisie y, tras los play-offs, entró justo en la previa de la Conference League. Voetbalzone ya tiene las notas finales de la 2025/26 para cada jugador.

El curso arrancó bajo la batuta de John Heitinga, quien debía hacer olvidar al carismático Francesco Farioli. El italiano había sido subcampeón la campaña anterior, lo que permitió al club regresar a la Champions.

En la fase de grupos de la Champions, el equipo no sumó ni un punto; con Fred Grim al mando en los tres últimos partidos, apenas alcanzó seis.

En la Eredivisie tampoco brilló: debutó con un pobre empate ante el recién ascendido Telstar. Heitinga fue destituido en noviembre, Grim lo reemplazó pero también fue despedido en marzo, y Óscar García terminó la temporada. Ninguno logró el objetivo: el equipo acabó quinto y apenas se recuerdan unos pocos buenos partidos.

Casi todos los jugadores que disputaron un partido oficial han sido calificados del 1 al 10; Maher Carrizo, Oleksandr Zinchenko, Takehiro Tomiyasu (fichado en invierno) y varios debutantes con talento tuvieron muy poca participación para ser evaluados.

  • James McConnell - 2/10

    Tras la salida de Jordan Henderson en verano, el Ajax necesitaba un mediocampista experimentado. Ese fichaje no llegó. En su lugar, llegó cedido Alex Kroes McConnell del Liverpool, jugador que Heitinga conocía de su etapa en Anfield. Sin embargo, su cesión no funcionó. Tras siete partidos en seis meses, la cesión se canceló de forma anticipada.

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  • Raúl Moro - 3/10

    Moro llegó al Ajax con gran expectación, pero no triunfó: no se adaptó al clima holandés y sufrió nostalgia. Jugó 21 partidos, dio dos asistencias y marcó un gol. Costó once millones de euros, por lo que su nota no supera el 3.

  • Owen Wijndal - 3/10

    Wijndal llegó al Ajax hace cuatro años y nunca convenció. Aun así, Heitinga lo incluyó en el once. Esta temporada no ha jugado bien. Con Óscar García ni siquiera es convocado.

  • Ko Itakura Ajax 09302025(C)Getty Images

    Ko Itakura - 4/10

    Llegó el verano pasado con grandes expectativas y brilló en su debut contra el Go Ahead Eagles, pero no mantuvo ese nivel. Debido a su alto costo y a sus múltiples lesiones, su valoración final es insuficiente.


  • Youri RegeerImago

    Youri Regeer - 4/10

    El Ajax recompró a Regeer al FC Twente por casi cinco millones de euros. Sorprendentemente, empezó la temporada con Heitinga como lateral derecho. Al no funcionar, lo pasaron al centro del campo, donde tampoco convenció.

  • Oliver Edvardsen - 4/10

    Edvardsen sabe que no es el mejor del Ajax, pero su nivel esta temporada ha sido muy bajo. En la Eredivisie no marcó en dieciocho partidos y, cuando se le alineó contra el FC Twente para marcar a Mats Rots, el lateral izquierdo se le escapó y dio una asistencia. Eso sí, anotó un gol en la Liga de Campeones que permitió al Ajax vencer al Villarreal (1-2).

  • Josip Sutalo - 5/10

    Tras la temporada con Farioli, parecía que Sutalo se había adaptado en Ámsterdam. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: el croata cometía errores constantes en la defensa, aunque nadie mejor lo reemplazara en el once.

  • Kian Fitz-JimImago

    Kian Fitz-Jim - 5/10

    Fitz-Jim es un jugador por el que mucha gente en el Johan Cruijff ArenA siente debilidad. Nunca se queja y trabaja duro, pero, a fin de cuentas, esta temporada no ha aportado lo suficiente como para merecer una nota de aprobado.

  • Oscar Gloukh - 5/10

    Gloukh fue clave para el Ajax con nueve goles y siete asistencias. Podría haber hecho más si hubiera superado sus prejuicios. Su esfuerzo defensivo fue escaso, por lo que los entrenadores del Ajax lo dejaban fuera del equipo.


  • Steven BerghuisImago

    Steven Berghuis - 5/10

    Berghuis rinde mejor cuando está rodeado de buenos jugadores, y la temporada pasada había muy pocos en el Ajax. Con solo cuatro goles y dos asistencias, apenas logró dejar huella y estuvo lesionado gran parte del curso.

  • Wout WeghorstIMAGO

    Wout Weghorst - 5/10

    Weghorst comenzó la temporada con tres goles en tres partidos, pero no mantuvo el ritmo. El delantero de la selección holandesa terminó con ocho goles, en parte por una lesión de tobillo que lo marginó por mucho tiempo. Al final, jugaba con el corazón en un puño.

  • Kenneth Taylor - 5/10

    Taylor se frustró por no ser traspasado el verano pasado y no alcanzó el nivel de la temporada anterior, en la que brilló. Sin embargo, en Italia están muy satisfechos con su primera mitad de temporada en el Lazio.

  • Maarten PaesImago

    Maarten Paes - 5,5/10

    Paes llegó como segundo portero, pero asumió la titularidad tras la lesión de Vitezslav Jaros. Realizó paradas espectaculares y no cometió errores graves, aunque sus saques de puerta y pases en profundidad no convencen a la afición. Aun así, aprueba gracias a su papel de héroe en la final de los play-offs, donde detuvo dos penaltis en la tanda contra el FC Utrecht.

  • Davy Klaassen - 5,5/10

    A pesar de su escasa contribución, con seis goles y dos asistencias, Klaassen apenas alcanza el aprobado. A menudo pasó desapercibido y, en varias ocasiones, fue descartado del once inicial. Sin embargo, en los play-offs ante FC Groningen (2-0) y FC Utrecht (1-1) marcó dos goles clave, y en El Clásico (2-0) abrió el marcador con un gran tanto.


  • Viteszlav Jaros - 6/10

    Jaros llegó cedido por el Liverpool. No cometió grandes errores, pero tampoco destacó con paradas espectaculares. Tuvo una buena temporada, truncada tras 25 partidos por una lesión de ligamentos cruzados.

  • Aaron Bouwman - 6/10

    Su debut ante el Telstar (2-0) no fue brillante. Si Milan Zonneveld hubiera estado más acertado, el Ajax podría haber perdido. Esta temporada jugó trece partidos con el Ajax y rindió bien. El joven de dieciocho años se defendió ante el Villarreal y ayudó en los play-offs contra el Groningen y el Utrecht.

  • Anton Gaaei - 6/10

    Gaaei no es el mejor lateral derecho que ha pasado por Ámsterdam, pero esta temporada ha sido clave: en 35 partidos sumó 5 asistencias y 3 goles. Además, su resistencia le permitió evitar lesiones y cerrar un gran curso.

  • Rayane Bounida - 6/10

    Bounida marcó un gol y dio cinco asistencias en 22 partidos de la Eredivisie. El mediapunta marroquí tiene mala suerte: Óscar García prefiere la experiencia, así que en las últimas semanas apenas ha contado con él. Aun así, mostró suficiente para merecer un aprobado.

  • Kasper DolbergImago

    Kasper Dolberg - 6/10

    Dolberg regresó a Ámsterdam por diez millones de euros. Marcó solo cinco goles desde su vuelta, aunque a menudo se quedó en el banquillo y entró pocos minutos como suplente. Incluso sin anotar, aportó un valor añadido al ataque del Ajax.

  • Jorthy MokioImago

    Jorthy Mokio - 6,5/10

    Mokio empezó la temporada con dificultades, pero tras renovar su contrato recuperó su ritmo. Superados sus problemas personales, volvió a mostrar su «ritmo goleador». Su gol en El Clásico, el tanto en los play-offs ante el Groningen y su edad (18 años) le valen una nota muy positiva.

  • Sean SteurImago

    Sean Steur - 6,5/10

    El Ajax puede sacar mucho provecho de Steur. El dinámico centrocampista se dio a conocer con un golazo en De Kuip y puede estar orgulloso de haber completado una buena temporada de debut en el primer equipo del club de Ámsterdam.

  • AFC Ajax v Eintracht Frankfurt - UEFA Europa League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Lucas Rosa - 7/10

    El lateral brasileño puede actuar por la banda izquierda o la derecha. Sus entradas contundentes y su tenacidad lo están convirtiendo en uno de los favoritos del público en Ámsterdam. Gracias a sus dos buenos partidos contra el PSV (dos empates 2-2), obtiene una nota alta.

  • Youri Baas - 7,5/10

    Baas ha sido uno de los pocos aspectos positivos del Ajax esta temporada. Mantiene el nivel del curso pasado, destaca en la posesión y ha marcado cuatro goles.

  • MIKA GODTS AJAX Getty Images

    Mika Godts - 9/10

    Sin Godts, el Ajax probablemente habría terminado duodécimo. Sus compañeros buscan al delantero belga en cada ataque, y con razón: esta temporada ha marcado diecisiete goles y ha dado quince asistencias, lo que le ha convertido en el MVP de la Eredivisie. Sus goles al NAC y al PSV al final de la temporada fueron lo más destacado.