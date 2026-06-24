Balance de la fase de grupos del Mundial: la historia se inclina ante Messi y Ronaldo, con una actuación excepcional de Salah y un portero desconocido

En el estadio «Jerry World» de Texas, Lionel Messi batió dos récords históricos en una sola noche.

Messi marcó sus goles 17 y 18 en la Copa del Mundo, superando los 16 de Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

Antes, falló un penalti en el minuto 9, pero respondió con un golazo en el 38 y otro tras una gran jugada.

Ese mismo día, Kylian Mbappé marcó un doblete en la victoria de Francia 3-0 sobre Irak y, con 16 goles, ya acecha el récord del argentino.

Erling Haaland anotó dos en el 3-2 de Noruega sobre Senegal. Luka Modrić llegó a 200 partidos con Croacia ante Panamá y Jude Bellingham se convirtió en el inglés más joven en alcanzar 50 encuentros internacionales frente a Ghana.

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Ronaldo lidera la lista, mientras Mbappé se postula como heredero de los grandes de la Euro y el Mundial.