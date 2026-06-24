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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Balance de la fase de grupos del Mundial: la historia se inclina ante Messi y Ronaldo, con una actuación excepcional de Salah y un portero desconocido

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Escocia vs Marruecos
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Nueva Zelanda vs Egipto
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Francia vs Irak
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Inglaterra vs Ghana
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Ghana
M. Salah
C. Ronaldo
L. Messi
K. Mbappe
I. Saibari
E. Room
J. Bellingham
L. Modric
Escocia
Marruecos
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España
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Francia
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Uzbekistán
Panamá
Croacia
Inglaterra
Ghana
Curazao

Sibari sigue con su impresionante actuación... y Argelia da un suspiro de alivio

La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 confirmó los primeros giros sorpresivos: se perfilaron los contornos reales de la competición y varias proyecciones iniciales se desmoronaron por los resultados.

Estrellas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Erling Haaland y Kylian Mbappé siguieron acaparando la atención, mientras algunas selecciones reforzaron su camino hacia las eliminatorias y otras potencias, con inicios discretos, se enfrentaron a dudas.

  • La noche histórica de Messi... y Mbappé le pisa los talones

    En el estadio «Jerry World» de Texas, Lionel Messi batió dos récords históricos en una sola noche.

    Messi marcó sus goles 17 y 18 en la Copa del Mundo, superando los 16 de Miroslav Klose y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del torneo.

    Antes, falló un penalti en el minuto 9, pero respondió con un golazo en el 38 y otro tras una gran jugada.

    Ese mismo día, Kylian Mbappé marcó un doblete en la victoria de Francia 3-0 sobre Irak y, con 16 goles, ya acecha el récord del argentino.

    Erling Haaland anotó dos en el 3-2 de Noruega sobre Senegal. Luka Modrić llegó a 200 partidos con Croacia ante Panamá y Jude Bellingham se convirtió en el inglés más joven en alcanzar 50 encuentros internacionales frente a Ghana. 

    Lee también:

    Una noche de récords: Messi desafía al tiempo… y supera a Ronaldo y a las leyendas de Alemania

    Ronaldo lidera la lista, mientras Mbappé se postula como heredero de los grandes de la Euro y el Mundial.

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  • Ronaldo responde... Cifras récord impresionantes

    En el minuto 6 ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo marcó su primer gol en el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer jugador que anotar en seis Copas del Mundo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

    Con el segundo superó a Eusébio como máximo goleador luso en Mundiales y llegó a 145 tantos internacionales, 23 más que Messi.

    Portugal cerró el partido con un 5-0 y Rafael Leão marcó el último tanto en el 87’, silenciando las críticas tras el 1-1 contra la República Democrática del Congo en la primera jornada.

    Lee también: ¿Cómo respondió a la pregunta difícil? El seleccionador de Portugal se pronuncia sobre la comparación entre Messi y Ronaldo.


  • Una costumbre inglesa que se repite... La fortaleza de las estrellas negras

    Por cuarta vez consecutiva en un gran torneo, Inglaterra (0-0) tropieza en su segundo partido de grupo: tras Escocia en 2021, Estados Unidos en 2022 y Dinamarca en 2024, ahora ante Ghana, 65.ª del mundo.

    Las cifras lo dicen todo: 19 tiros ingleses por uno de Ghana y un 79 % de posesión, pero sin goles.

    En el 87’, un cabezazo de O’Reilly golpeó el larguero y, acto seguido, Harry Kane falló ante la portería vacía.

    Thomas Tuchel declaró: «Creamos ocasiones y disparos; debemos mantener la actitud positiva», y Jude Bellingham añadió: «Ghana jugó para empatar y lo consiguió; no rompimos sus líneas defensivas».

    Inglaterra lidera el Grupo XII con cuatro puntos, los mismos que Ghana, pero la afición recuerda los anteriores tropiezos.

    Lee también: Vídeo: Kane deja a todos boquiabiertos… ¿Ha cumplido su promesa el «mago» de Ghana?

  • Salah hace historia... y Marruecos sigue adelante

    Los árabes no solo participaron en la segunda ronda, sino que protagonizaron uno de sus momentos más destacados.

    Mohamed Salah marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de Egipto por 3-1 sobre Nueva Zelanda en Vancouver, logrando así el primer triunfo de su país en un Mundial tras 92 años de espera.

    El jugador de 34 años completó un encuentro excepcional, con 10 intervenciones entre asistencias y disparos, la cifra más alta del torneo hasta ahora (datos Opta).

    Además, se convirtió en el futbolista africano de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido del Mundial desde 1966.

    Con su gol 68 con Egipto, se acercó al récord de Hassan (69).

    Egipto lidera el Grupo G y, de ganar a Irán en la tercera jornada, superaría la fase de grupos por primera vez.

    Por su parte, Marruecos venció 1-0 a Escocia con un gol de Ismail Sibari a los 2 minutos, el más rápido del torneo.

    Sibari se convirtió en el segundo africano en anotar en sus dos primeros partidos, tras Mohamed Salah en 2018.

    Arabia Saudí perdió 4-0 ante España, mientras que Argelia venció 2-1 a Jordania y se jugará su futuro contra Austria.

    Irak, en cambio, necesita un milagro tras perder contra Francia y Noruega.

    El panorama árabe muestra a algunas selecciones haciendo historia, otras luchando por sobrevivir y el desenlace aún abierto.

    Lee también: Por el precio del coche de tus sueños... ¿Cómo ha influido Ronaldo en los precios de las entradas para los partidos de Portugal y Colombia?

  • La lucha por la Bota de Oro más reñida

    El Mundial 2026 vive una de las carreras por el título de máximo goleador más emocionantes de la historia reciente. Por primera vez desde 1954, tres jugadores llevan cuatro goles o más tras solo dos jornadas.

    Messi lidera con cinco tantos: tres ante Argelia y dos frente a Austria.

    Le siguen Mbappé y Haaland, con cuatro tantos, antes de su duelo en la tercera jornada entre Francia y Noruega.

    Detrás aparecen Jonathan David y Deniz Undav, con tres tantos, listos para aprovechar cualquier tropiezo.

    Ronaldo, con 41 años y 138 días, marcó dos goles ante Uzbekistán y se convirtió en el jugador de mayor edad en lograr un doblete en un Mundial.

    Con dos tantos ante Croacia, Harry Kane empata a Sibari (2) y necesita un gol más para superar a Gary Lineker como máximo goleador inglés del torneo.

    El nuevo formato, con ocho partidos para el campeón, reaviva el debate sobre el récord de Gerd Müller: 10 goles en 1970, marca que resiste desde hace 56 años.

    La carrera por la Bota de Oro ya es uno de los temas más candentes del torneo.

    Lee también: Vídeo: Al estilo de Haaland, Ferdinand calla a los detractores de Ronaldo.

  • El Guante de Oro... Cifras excepcionales para el portero de Curazao

    En las dos primeras jornadas del Mundial, varios porteros desconocidos han brillado.

    En la segunda jornada, Eloy Room, guardameta de Curaçao, protagonizó una de las actuaciones más brillantes de la historia al llevar a su selección a un 0-0 ante Ecuador con 15 paradas, la mayor cifra en un partido de Mundial sin prórroga. según Opta desde 1966.

    Así, igualó el récord de 15 paradas en un partido de 90 minutos, marca que hasta entonces compartía con el estadounidense Tim Howard, quien detuvo 15 tiros ante Bélgica en los octavos del Mundial 2014 y llegó a 16 tras la prórroga, según Mr. Chip.