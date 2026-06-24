Balance de la fase de grupos del Mundial: la historia se inclina ante Messi y Ronaldo, con una actuación excepcional de Salah y un portero desconocido

Los árabes no solo participaron en la segunda ronda, sino que protagonizaron uno de sus momentos más destacados.
Mohamed Salah marcó un gol y dio una asistencia en la victoria de Egipto por 3-1 sobre Nueva Zelanda en Vancouver, logrando así el primer triunfo de su país en un Mundial tras 92 años de espera.
El jugador de 34 años completó un encuentro excepcional, con 10 intervenciones entre asistencias y disparos, la cifra más alta del torneo hasta ahora (datos Opta).
Además, se convirtió en el futbolista africano de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido del Mundial desde 1966.
Con su gol 68 con Egipto, se acercó al récord de Hassan (69).
Egipto lidera el Grupo G y, de ganar a Irán en la tercera jornada, superaría la fase de grupos por primera vez.
Por su parte, Marruecos venció 1-0 a Escocia con un gol de Ismail Sibari a los 2 minutos, el más rápido del torneo.
Sibari se convirtió en el segundo africano en anotar en sus dos primeros partidos, tras Mohamed Salah en 2018.
Arabia Saudí perdió 4-0 ante España, mientras que Argelia venció 2-1 a Jordania y se jugará su futuro contra Austria.
Irak, en cambio, necesita un milagro tras perder contra Francia y Noruega.
El panorama árabe muestra a algunas selecciones haciendo historia, otras luchando por sobrevivir y el desenlace aún abierto.
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