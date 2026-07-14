Pero ese no sería el único momento insólito de aquella histórica jornada futbolística noruega. Lo que ocurrió después en las calles de la capital fue una auténtica fiesta popular.

En los 450 metros entre el Palacio Real y la Plaza de la Universidad se agruparon 90 000 personas para ovacionar al equipo revelación del torneo, pese a su eliminación en cuartos de final.

Después el equipo se trasladó al Palacio de Oslo, donde el rey Harald V, de 89 años y gran aficionado, junto al príncipe Haakon y otros miembros de la familia real, agradeció a los jugadores su participación en el Mundial.