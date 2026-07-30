El exinternacional inglés Wright-Phillips ha sido anunciado como concursante de la próxima edición de 2026 de Strictly Come Dancing. La noticia se dio a conocer oficialmente el jueves en los canales de redes sociales del programa estrella de la BBC.

El exextremo disfrutó de una brillante carrera como jugador, en la que sumó 36 internacionalidades con su selección, además de etapas destacadas en el Manchester City, el Chelsea y el Queens Park Rangers. También pasó un tiempo en Estados Unidos, donde jugó en los New York Red Bulls y el Phoenix Rising antes de colgar las botas.