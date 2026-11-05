AZ Alkmaar-Juventus, las notas de CM: Kolo Muani, goleador como extremo; Gatti domina; Koopmeiners marca en su casa; los cambios no estuvieron bien

Vicario 6: apenas tuvo trabajo en la primera parte, salvo para despejar sin dificultad un disparo desviado. En la segunda no tuvo que intervenir: la defensa bloqueó los pocos remates del rival y Smit le perdonó al disparar alto desde una posición muy favorable. No tuvo culpa en el gol y firmó una gran parada ante Meerdink en pleno tiempo añadido, aunque la jugada quedó invalidada por fuera de juego del delantero del AZ.

Kalulu 6: en la banda derecha, cubrió a Kolo Muani y a veces también intentó conectar con él, aunque rara vez se incorporó al ataque por fuera. Al comienzo de la segunda parte se mostró más ofensivo, pero en el tramo final sufrió al replegarse demasiado dentro del área.

Gatti 7: con el brazalete de capitán, estuvo atento y preciso en el inicio del partido, y acertado en sus intervenciones. Al comienzo de la segunda parte evitó que Daal lo superara y desvió su remate a córner. Después se complicó en un contraataque e hizo que el equipo desperdiciara una buena ocasión; pocos minutos más tarde, de nuevo en ataque, falló el pase decisivo a Alajbegovic. Se impuso con autoridad en el minuto 70 al anticiparse en la frontal de su área y salir después con el balón controlado. Acabó exhausto y dejó el brazalete a Bremer (78' Bremer 5,5: entró e intentó imponer su presencia en el centro del área ante el asalto final de los neerlandeses, pero sufrió mucho).

Lucumí 6: junto a Gatti, intentó ser más preciso y cometer menos faltas que en sus últimas actuaciones. Tras 80 minutos relativamente tranquilos, sufrió en el tramo final, como toda la zaga de la Juventus.

Kelly 5: completó el trío de centrales de la defensa de Spalletti. Bien en la marca, peor al sacar el balón y dar continuidad al juego, para desesperación de Spalletti en el banquillo. Tuvo culpa, junto a Cabal, en el gol del 2-1 del AZ.

Sarr 6: partido de esfuerzo y despliegue físico. Tocó pocos balones, pero fue valioso para mantener conectadas las líneas, ayudar en defensa y recuperar la pelota.

T.Koopmeiners 7: el hijo pródigo regresó a Alkmaar con un bonito gol de volea con la zurda y no lo celebró al ver el balón en la red. En la segunda parte no se atrevió a intentar la vaselina desde fuera del área tras un error de De Busser con los pies, cuando el guardameta neerlandés estaba lejos de la portería. También destacó con un par de recuperaciones de balón valiosas.

Cambiaso 5,5: comenzó como centrocampista de banda y, en defensa, retrocedió para formar una línea de cinco en la Juventus (con Kalulu a la derecha y los tres centrales). Sufrió un poco al comienzo de la segunda parte, vio una tarjeta amarilla y fue sustituido a media hora del final (60' Cabal 5: entró y ocupó con seguridad la banda izquierda, sin asumir riesgos, desplazándose también a la derecha cuando fue necesario para intercambiar su posición con Kalulu. Tuvo culpa, junto a Kelly, en el gol del 2-1 del AZ).

Woltemade 5,5: como siempre, lento en sus movimientos y muchas veces impreciso en los pases, esta noche fue la referencia ofensiva central de la Juve, con Kolo Muani a la derecha y Alajbegovic a la izquierda. En el gol de Kolo Muani acertó al combinar con el francés (78' Ekhator 5,5: debutó y jugó más pendiente de defender que de atacar. También vio una tarjeta amarilla).

Alajbegovic 6,5: el equipo jugó principalmente por la derecha, buscando a Kolo Muani, y menos por su banda. Apareció a mediados de la primera parte con un potente disparo con la derecha que se marchó por poco por encima del larguero; después gestionó un par de balones con la calma de un veterano. En la segunda parte estuvo bien situado en un par de ocasiones para rematar a gol, pero primero Koopmeiners y luego Gatti fallaron el último pase (60' Boga 6: dejó un par de destellos de los suyos).

Kolo Muani 7,5: comenzó con un disparo cruzado con la derecha que pasó rozando el poste. Después, desde el extremo derecho, dio una gran asistencia para el gol de Koopmeiners. Más tarde asumió el protagonismo y marcó el segundo gol de la Juventus con un buen zurdazo, tras recuperar el balón con tenacidad y combinar con Woltemade. En la segunda parte siguió partiendo desde la derecha, pero se movió por todo el frente de ataque y superó a menudo por velocidad a su marcador (86' Douglas Luiz: sin calificación).

Entr. Spalletti 6,5: preparó bien el partido, sobre todo con la novedad de Kolo Muani por la derecha. Quién sabe si será una intuición de una noche o el punto de inflexión de la temporada para el delantero francés y para el propio Spalletti. También gestionó bien el comienzo de la segunda parte, pero el equipo no asestó el golpe definitivo y sufrió muchísimo en el tramo final, en el que los cambios no ayudaron a Spalletti.