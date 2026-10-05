Jesus ha mostrado su total apoyo a Ramos, al afirmar que el delantero está en una posición perfecta para triunfar en el Milan. El atacante atraviesa un momento brillante con su selección, en la que ha desempeñado un papel clave en el reciente éxito en la Liga de las Naciones. Jesus, que anteriormente trabajó con el atacante en el Benfica, está convencido de que su evolución será un gran impulso para el Milan y su entrenador, Amorim.

Hablando después de que Portugal asegurara su plaza en los cuartos de final de la Liga de las Naciones con una victoria por 2-1 sobre Noruega, Jesus destacó la importante evolución del delantero desde sus primeros días en Lisboa. "También dio una asistencia contra Dinamarca. Cuando empezó su carrera en el Benfica era diferente, porque creció enormemente. Yo era el entrenador en aquel momento. Sé que ayudará al Milan y a Ruben Amorim, porque está creciendo mucho", dijo Jesus.