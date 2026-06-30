«¡Ayuda a que el Manchester United vuelva a ser lo que era!» - Wayne Rooney insta a Harry Kane a rechazar al Barcelona y fichar por el Old Trafford en un traspaso sensacional

En su podcast de la BBC, el máximo goleador del United afirmó que Kane aún quiere lograr algo en el fútbol inglés. El capitán inglés marcó 213 goles en la Premier con el Tottenham y solo le faltan 47 para superar el récord de Alan Shearer.

Rooney añadió que fichar por Old Trafford le daría la plataforma ideal para consolidarse como una figura emblemática mientras persigue ese hito histórico. Al ser preguntado por el interés del Barça en Kane, afirmó: «Creo que todo el mundo estaría interesado. Si no se queda en el Bayern, me encantaría que viniera al United. Harry, tienes el récord de Alan Shearer… ¡ayúdanos a volver a lo grande!».