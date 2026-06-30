Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Ayuda a que el Manchester United vuelva a ser lo que era!» - Wayne Rooney insta a Harry Kane a rechazar al Barcelona y fichar por el Old Trafford en un traspaso sensacional

Fichajes
H. Kane
W. Rooney
Manchester United
Premier League
Bayern Múnich
Bundesliga
Barcelona
Primera División

Wayne Rooney ha pedido a Harry Kane que rechace fichar por el Barcelona y regrese al Manchester United. El legendario delantero cree que su excompañero debe ganar la Premier League antes que otro título europeo.

  • Interviene un icono de los Red Devils

    Las especulaciones sobre el futuro del capitán de Inglaterra, Kane, se han intensificado tras las noticias sobre una audaz oferta del Barcelona, uno de los grandes de La Liga. El delantero, de 32 años, ha marcado 61 goles en la temporada 2025-26 desde su llegada al Bayern en 2023 procedente del Tottenham. Aunque el club alemán confía en retenerlo, Rooney ha instado al United a adelantarse este verano.



    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH67-PAN-ENGAFP

    Rooney lanza un reto público

    En su podcast de la BBC, el máximo goleador del United afirmó que Kane aún quiere lograr algo en el fútbol inglés. El capitán inglés marcó 213 goles en la Premier con el Tottenham y solo le faltan 47 para superar el récord de Alan Shearer.

    Rooney añadió que fichar por Old Trafford le daría la plataforma ideal para consolidarse como una figura emblemática mientras persigue ese hito histórico. Al ser preguntado por el interés del Barça en Kane, afirmó: «Creo que todo el mundo estaría interesado. Si no se queda en el Bayern, me encantaría que viniera al United. Harry, tienes el récord de Alan Shearer… ¡ayúdanos a volver a lo grande!».

  • El legado de un título pesa más que los reconocimientos

    Aunque un lucrativo fichaje por un equipo español sigue siendo una posibilidad clara, Rooney argumentó que liderar el resurgimiento del Old Trafford tiene mucho más valor sentimental que acumular títulos en otro lugar.

    Rooney añadió: «Piensa en Harry Kane: ha ganado la Bundesliga y, supongamos que se va al Barcelona y gana La Liga… En el fondo, lo que quiere es ganar la Premier League. Imagina que viene al Manchester United y es él quien impulse ese cambio, quien consiga que el Manchester United vuelva a ganar la liga».

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Los pesos pesados europeos se preparan para lo peor

    Kane encara un verano clave: varios clubes europeos presionan al Bayern. Tiene contrato hasta 2027, así que el club alemán parte con ventaja. Aun así, el interés del Barcelona y el cortejo público de Rooney desde Old Trafford podrían desatar una subasta.