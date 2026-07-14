Ayub Bouadi... ¿Por qué se considera el proyecto más caro de la historia del fútbol marroquí?

Mientras los grandes clubes europeos se disputaban sus servicios, Ayub Bouadi ya había tomado una de las decisiones más importantes de su carrera: elegir la selección con la que competiría a nivel internacional.

Tras jugar con Francia en categorías inferiores hasta la sub-21, en mayo confirmó que elegía a Marruecos, país de sus padres.

Lo anunció con emoción en su nueva cuenta de Instagram, donde publicó una foto de niño en las gradas durante el Mundial de 2018.

Acompañó la foto con un mensaje: «Orgulloso de representar a Marruecos en los mayores torneos... Es un sueño hecho realidad, pero, ante todo, el comienzo de una nueva etapa que exige más trabajo, estándares más altos y mayores responsabilidades... Soy plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta, y daré todo lo que tengo para representar a mi país de la mejor manera posible».

Tampoco olvidó a Francia, donde nació y se crió: «Quiero dar las gracias a Francia. Mi decisión no resta valor al orgullo y la gratitud que siento por todo lo que he vivido al representar a sus selecciones juveniles... Estoy orgulloso, y siempre lo estaré, de mi doble identidad, de mi origen y de mis raíces… Y ahora… ha llegado el momento de escribir un nuevo capítulo».

La Federación Francesa de Fútbol lamentó la decisión. El seleccionador, Hubert Fournier, declaró a *The Athletic*: «Es una gran pérdida para nosotros, pero al fin y al cabo es una decisión personal que hay que respetar».

El duelo de cuartos de final del Mundial entre Francia y Marruecos reavivó el debate. En Francia se daba por hecho que Bouadi, a punto de ser convocado por Deschamps, optaría por la selección absoluta gala, pero su entorno aclaró que su vínculo con Marruecos era firme desde hacía años.

Su exentrenador en el Creil, Sofiane Kheir, lo confirma: «Esta decisión salió del corazón. Ayub no eligió Marruecos como atajo al Mundial, sino porque desde hace años estaba convencido de que era la selección que quería representar. Si hubiera querido jugar con Francia, habría tenido tiempo de sobra para lograrlo».

Y añade: «Sin duda, enfrentarse a Francia siempre tendrá un carácter especial para él, ya que tiene doble nacionalidad, nació allí y siente un gran agradecimiento hacia ese país, pero no creo que sienta ninguna presión adicional. Tiene una personalidad diferente y afronta este tipo de situaciones con mucha serenidad».

Con una familia que le transmitió disciplina, una brillante trayectoria académica y un talento que ya brilla en Europa, Bouadi avanza con paso firme hacia la élite. Con los grandes clubes pujando por ficharlo, todo indica que este joven marroquí apenas inicia un camino que podría llevarlo a convertirse en una de las principales estrellas del fútbol mundial.