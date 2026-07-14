Ayub Bouadi... ¿Por qué se considera el proyecto más caro de la historia del fútbol marroquí?

Algunos talentos no necesitan años para destacar. Hay jugadores que, pese a su edad, ya actúan como veteranos. Ayub Bouadi es un ejemplo claro: un futbolista con talento que, además, destaca en los estudios y muestra gran disciplina. En pocos años se ha convertido en uno de los jóvenes más prometedores de Europa y en objetivo del Manchester City y otros grandes clubes.
Su historia comenzó a los tres años, cuando sus padres lo inscribieron a clases de gimnasia. Pronto destacó también en ciclismo, balonmano, tenis y bádminton, lo que potenció sus habilidades físicas desde muy temprano.
A los cinco años se unió al AFC Creil, donde los entrenadores pronto reconocieron su talento. Su liderazgo y madurez le llevaron a capitanear el equipo sub-12 antes de cumplir diez años. Tres temporadas después, el Lille lo fichó para uno de los mejores proyectos de formación de Francia.
En octubre de 2023, con 16 años y tres días, debutó con el Lille ante el KI Klaksvík en la Liga de la Conferencia Europea, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de las competiciones europeas de clubes. Pocas semanas después debutó en la Liga francesa contra el Brest, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar la competición desde 1981.
En su 17.º cumpleaños, en octubre de 2024, celebró su 17.º cumpleaños con una victoria histórica: 1-0 ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, actuación que la afición celebró en el campo tras el partido.