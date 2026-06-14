Ayub Bouadi, el mediocampista marroquí que se burló de las estrellas de Brasil

Según el diario británico «The Athletic», la imagen que mejor reflejó la confianza del jugador de 18 años llegó en el minuto 87 del partido en el MetLife Stadium, cuando aplaudió a su compañero Youssef Belamri para elogiar su pase, aunque el balón aún se acercaba a él.

En el fútbol suele aplazarse esos gestos de ánimo —aplaudir o dar palmadas— hasta que el juego se detiene o, al menos, hacerlos desde una distancia segura para no perder la concentración en momentos clave.

Sin embargo, estas cortesías suelen postergarse ante acciones más urgentes, como controlar un pase en el tercio defensivo. en los últimos minutos de un partido igualado en el mayor torneo del mundo, pero Bouadi sabía que tenía tiempo y espacio para aplaudir a Belamri antes de tocar el balón.

Esa imagen reflejó la confianza con la que la estrella del Lille francés jugó ayer, una actuación que merece un caluroso aplauso.

Rara vez un joven talento destaca en un Mundial como mediocampista central, puesto que exige gran experiencia y un físico especial.