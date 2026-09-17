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¡Aviso para Kylian Mbappe! Diego Simeone destapa el arma terrorífica del Real Madrid antes del enorme derbi
Evaluando su preparación para la prueba definitiva
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se ha visto obligado a abordar el enorme cambio de intensidad que se requiere mientras su equipo prepara el derbi madrileño del domingo, de máxima exigencia. En su rueda de prensa oficial posterior al partido, tras la victoria por 4-0 sobre Osasuna, al técnico argentino le preguntaron directamente por la competitividad de su equipo de cara a un encuentro de esta magnitud. Aunque reconoció que su plantilla siempre trata de dar lo mejor de sí, Simeone subrayó que un derbi exige un nivel de demanda completamente distinto.
«Siempre, no lo veo como competitividad. Luego el partido mostrará hasta dónde podemos dar», afirmó Simeone al valorar la situación de su plantilla.
- Pressinphoto
Descartando los resultados anteriores antes del duelo
Simeone se apresuró a descartar cualquier idea de que el reciente estado de forma en el ámbito doméstico o los éxitos anteriores vayan a tener alguna influencia en el duelo del domingo en el Metropolitano. El técnico subrayó que las exigencias emocionales y físicas de medirse a su rival más feroz hacen que los partidos anteriores sean completamente irrelevantes. Para el Atlético, el foco sigue puesto por completo en tratar el derbi como un campo de batalla totalmente nuevo.
"Entendemos que este partido no tiene absolutamente nada que ver, absolutamente nada en nada, con el partido del sábado", explicó Simeone durante la comparecencia, subrayando la naturaleza única del duelo de la capital.
Receloso ante la increíble potencia ofensiva del Real Madrid
El técnico del Atleti reservó un elogio especial para la letalidad de su rival en el último tercio, al destacar el enorme desafío que plantea la delantera del Real Madrid. Con talentos de primer nivel como Kylian Mbappe y el caudal creativo de Arda Guler impulsando al conjunto visitante, Simeone sabe que su zaga se enfrentará a una prueba incesante de concentración y resistencia.
«El sábado nos vamos a encontrar con un rival que, como se ve, tiene una fuerza ofensiva increíble y, bueno, intentaremos llevar el partido donde queremos y donde podemos hacerles daño», advirtió Simeone.
- DeFodi Images
Ejecutando el plan táctico en el Metropolitano
Con solo dos puntos de diferencia entre los dos rivales en la clasificación de LaLiga, la batalla táctica sobre el césped acabará dictando el resultado. Simeone y su cuerpo técnico han pasado la semana elaborando un plan para frenar el impulso del Real Madrid y, al mismo tiempo, explotar sus propias vulnerabilidades defensivas. Mientras la expectación alcanza su punto álgido en toda la capital, el Atlético está plenamente preparado para dejarlo todo sobre el césped en busca de una victoria de prestigio.
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