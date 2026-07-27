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Aviso indirecto a Cristiano Ronaldo: ¿se atreverá Jesus a lo que todos han evitado?

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La leyenda de Portugal ante una nueva realidad

Tras el nombramiento de Jorge Jesus como nuevo entrenador de la selección de Portugal, el expresidente del Benfica, Luís Filipe Vieira, predijo la forma en que el veterano técnico tratará a la leyenda Cristiano Ronaldo durante el próximo periodo.

Ronaldo terminó el Mundial 2026 con una gran decepción bajo la dirección del técnico Roberto Martínez, ya que su selección no pudo superar el obstáculo de España en los octavos de final.

Desde el inicio del torneo, Martínez defendió mucho a la estrella del Al Nassr saudí, en medio de una amplia polémica y de duras críticas por su papel en la selección, así como de interrogantes sobre su continuidad en el once titular, con el avance de su edad y su retroceso físico.

En medio de la incertidumbre sobre el futuro internacional de "el Don", le llegó una advertencia indirecta de Vieira, amigo cercano de Jesus, quien trabajó de cerca con él durante el tiempo que ambos coincidieron en el estadio "Da Luz".

  • Profundo conocimiento: un entrenador de primer nivel

    La cadena Fox Sports recogió lo que dijo Vieira, en declaraciones a la emisora Antena 1 sobre Jesus: "Lo conozco muy profundamente. Es un profesional de máximo nivel. No soy el único que lo dice, sino que todos los jugadores que han trabajado con él lo confirman".

    Y añadió: "Creo que es la elección correcta. Es muy importante que la selección de Portugal vuelva a ser dirigida por un entrenador portugués. El último entrenador portugués fue Fernando Santos, y ahora tenemos a Jorge, y creo que posee todas las capacidades para hacer un trabajo que nos haga felices a todos".

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  • La gestión de los últimos años de la carrera de Cristiano Ronaldo

    Una de las cuestiones más apremiantes para el nuevo entrenador es cómo gestionar los últimos años de la carrera de Cristiano Ronaldo, cuya presencia en el once titular se ha convertido en un tema de debate creciente.

    Vieira considera que el jugador, poseedor del récord de partidos internacionales, si quiere continuar con la selección, debe aceptar la realidad de que no jugará como titular en todos los encuentros.

    Vieira, hablando sobre la gestión de la situación de la estrella del Al-Nassr saudí, que trabajó con Jesus en la Roshn Saudi League la temporada pasada, dijo: "Creo que él sabe cómo manejar esta situación y sabrá cómo tratar con Ronaldo".

    Y añadió: "Jesus tiene una relación estupenda con Ronaldo, sin duda. Y Ronaldo también sabe que el final se acerca en el horizonte. Tendrá que decidir, y a veces quizás jugará y otras veces quizás no, y así sucesivamente".

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  • El legado legendario de Ronaldo

    Independientemente de si su rol se reduce, el impacto de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa sigue siendo sin precedentes en la historia del fútbol.

    Sus registros, tanto en el número de goles internacionales como en el número de partidos que ha disputado con la selección de su país, representan un listón que quizá ningún jugador europeo logre superar en el futuro.

    Y pese a los informes que hablaron de fijar una fecha para su retirada internacional, parece que Jorge Jesus tiene la intención de gestionar la etapa de transición de la manera que merece uno de los mayores iconos del fútbol portugués.

    Jesus comentó recientemente las especulaciones sobre la realización de cambios amplios en la lista de la selección, asegurando que mantendrá cierto grado de continuidad, y dijo: "La gente puede pensar que el nuevo entrenador va a llegar y cambiar a un gran número de jugadores. Eso no va a ocurrir. No soy tonto. Además, no tengo tiempo suficiente para introducir a un gran número de jugadores que no han sido convocados esta vez (para el Mundial)".

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  • Estrategia del éxito

    El apoyo de Vieira al nombramiento de Jesús se sustenta en la disciplina táctica que caracteriza al entrenador, además de su filosofía basada en el principio de "partido a partido", una política que le ha reportado grandes éxitos a lo largo de su trayectoria con numerosos clubes.

    Vieira analizó este enfoque: "Tenemos que ganar los partidos, uno tras otro. De hecho, esa es su política: ganar el próximo partido, porque el próximo partido es el más importante, y luego el siguiente es el más importante, y así vas alcanzando tu objetivo. En cuanto a las expectativas, todos tenemos expectativas de ganar, pero también debemos aceptar que los demás también saben jugar al fútbol".

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