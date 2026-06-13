Tras el emotivo partido, el actor de «Deadpool» y «Wolverine» compartió en redes fotos de su viaje y destacó el orgullo por la selección nacional.

Escribió: «No me iba a perder este partido. Viajé en avión, tren y coche para llegar, y valió la pena. Toronto y Canadá respondieron. Uno de los mejores ambientes que he visto en este deporte. Muy orgulloso de @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer».



